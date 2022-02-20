متحف "ماتيس" بفرنسا يحتضن معرض لوحات الفنانة التشكيلية التونسية رانية واردة

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يحتضن متحف "ماتيس" بمدينة نيس الفرنسية حاليا 13 لوحة فنية لاستاذة الفن التشكيلي التونسية رانية واردة لتكون النافذة التي تطل منها على عوالم الابداع في مجال الفن التشكيلي بخصوصية زاوجت فيها بين الواقعية والتجريب.ويشكل معرض لوحات رانية واردة بفرنسا تتويجا لمسرة فنية متميزة وهي التي تربت على ابجديات الفن التشكيلي النظري والتطبيقي لكونها ابنة لاستاذي الفنون والتاريخ ،درست الفنون الجميلة بتونس وطولون بفرنسا ، واختارت استدعاء فنانين ومبدعين ليتقاسموا افكارهم ومواهبهم الفنية مع تلاميذها وتلمس بذلك تلك الشعلة المضيئة في عيونهم ومنها انطلقت فكرة احدائها لورشات "يالا" المفتوحة للجمهور العريض بمختلف توجهاته واصنافه وميولاته الفنية.و"يالا" عبارة عن حاضنة اجتماعية ومنصة فنية بعلامة خاصة ،الهدف منها خلق فرص اللقاء والتعارف وتبادل الخبرات بين الفنانين والمولعين بالفن في مجالات شتى ،حيث تنصهر الاعمال الفنية بالتجريب والممارسة الابداعية الحرة باعتماد تقنيات ومحامل تقليدية ومبتكرة في الان ذاته.وتعتبر الفنانة التشكيلية رانية واردة ان ورشات "يالا" ممارسة فنية تنطوي على قناعة بان الاحساس بالرضا ،والثقة بالنفس، وتحفيز الحواس في اتجاهات ابداعية يمكن ان تغير من الواقع المعيش وتجعله اكثر جمالا، مثلما تمكن من معايشة الفرح بمختلف تجلياته وتؤسس لمسارات الخلق والابداع المنشودة في عالم مادي متغير.وتفتح ورشات "يالا" امام المولعين بالفن والجمال فرص الخلق والابتكار في مجالات مثل النقش ،والفسيفساء ،والرسم ،والنحت ،والنسيج، والحلي، والخشب، والجلد، والبلور، وغيرها من المواد التي يمكن تطويعها لتكون تحفا فنية نادرة نابعة من انامل فنانين ومبدعين وايضا مواطنيين عاديين يتقاسمون قيم التعايش السلمي والانفتاح على الآخر،وحب الذات، والثقة في النفس ،والاحساس بالانتماء لعالم جميل ومتنوع.وجدير بالذكر ان رانية واردة وهي من مواليد سنة 1984 بمدينة بنزرت الساحلية (الضفة الجنوبية للمتوسط) اختارت منهجا فنيا مختلفا، وهو عبارة عن خليط بين سحر الغرب والشرق لكن بلمسة جريئة وثورية تترجمه اعمالها المستمدة من الواقع الاجتماعي لبلادها ومن كل ما يرمز للحياة (الجسد ،المناظر الطبيعية ،الاشياء الخ..) .شاركت رانية واردة في العديد من المعارض والتظاهرات الفنية في تونس والخارج، وكانت لها اسهامات متميزة بمعارض جماعية (اكثر من 20 معرضا) بتونس وبرشلونة وايطاليا وفرنسا والمانيا فضلا عن تنظيمها لمعرضين خاصين بها بكل من باريس وبرشلونة.وتعرف اعمال رانية واردة بالتجديد والتميز من خلال استعمالها ادوات تكنولوجية متطورة مثل الطباعة الرقمية والفيديو، وهي التي انبهرت بنظرية "دافيد هوكني" احد اشهر الرسامين الانجليز في القرن العشرين التي تبرز بالخصوص استعمال العديد من الفنانين التشكيليين للوسائل البصرية في اعمالهم.حصلت الفنانة التشكيلية رانية واردة على تكريمات عدة من ذلك جوائز لجنة التحكيم الخاصة بالمهرجان الدولي لفيلم الهواة بقليبية(2006 و2010) ومهرجان الصورة الفنية والفيديو بالجزائر (2008) الى جانب جائزة لجنة التحكيم الخاصة لمهرجان الفيديو "بابلو نيرودا" بمدينة نيم الفرنسية .