متابعة للوضع الوبائي بمختلف الولايات: الأحد 20 فيفري

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الكاف:تسجيل 64 إصابة جديدة بكوفيد 19

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أعلنت الإدارة الجهوية للصحة بالكاف، اليوم الأحد، في تحيين جديد لتطور الوضع الوبائي المتصل بانتشار جائحة كورونا المستجد عن تسجيل 64 إصابة جديدة بكوفيد 19 ودون تسجيل أية حالة وفاة وذلك بعد صدور نتائج 164 تحليلا مخبريا لعينات رفعت بتاريخ 18 فيفري أي بنسبة إيجابية قدرها 39 بالمائة.وأظهر التحيين الجديد انخفاض عدد الاشخاص المقيمين بالمستشفيات الى 17 مصابا منهم 04 يقيمون في اقسام الانعاش والعلاج المكثف، فيما بلغ عدد الحالات النشيطة المسجلة بالجهة خلال الخمسة أيام الأخيرة 411 حالة.ويرتفع، وفق التحيين الجديد، إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس التاجي الى أن 24731 تعافى منهم 24320 .