متابعة للوضع الوبائي بمختلف الولايات: الأحد 20 فيفري


Publié le Dimanche 20 Février 2022 - 12:19 قراءة: 0 د, 31 ث
      
وات -

...


الكاف:تسجيل 64 إصابة جديدة بكوفيد 19

..

أعلنت الإدارة الجهوية للصحة بالكاف، اليوم الأحد، في تحيين جديد لتطور الوضع الوبائي المتصل بانتشار جائحة كورونا المستجد عن تسجيل 64 إصابة جديدة بكوفيد 19 ودون تسجيل أية حالة وفاة وذلك بعد صدور نتائج 164 تحليلا مخبريا لعينات رفعت بتاريخ 18 فيفري أي بنسبة إيجابية قدرها 39 بالمائة.

وأظهر التحيين الجديد انخفاض عدد الاشخاص المقيمين بالمستشفيات الى 17 مصابا منهم 04 يقيمون في اقسام الانعاش والعلاج المكثف، فيما بلغ عدد الحالات النشيطة المسجلة بالجهة خلال الخمسة أيام الأخيرة 411 حالة.

ويرتفع، وفق التحيين الجديد، إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس التاجي الى أن 24731 تعافى منهم 24320 .


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 241391



  1.98% (204151 participants des 16+)

En continu

Toutes les news

الأحد 20 فيفري 2022 | 19 رجب 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:33 18:07 15:38 12:40 07:02 05:35
Babnet
18°
 Babnet18° Babnet % 55 :الرطــوبة
تونــس Babnet12°
8.23 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميس
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
18°-1218°-1015°-1117°-1020°-9
  • Avoirs en devises
    23409,8

  • (18 fev)
  • Jours d'importation
    131
  •              1 € = 3,27550 DT        1$ =2,88261 DT
  • Solde Compte du Trésor   (18 fev)   618,4 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة


   