المنصة الرقمية لإيواء الشركات عن بعد بصفة كلية ستنطلق قريبا في تقديم خدماتها

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أعلن القائمون على المنصة الرقمية لإيواء الشركات عن بعد بصفة كلية أن موقعها الإلكتروني سينطلق لتقديم خدماته قريبا.علما وأن المنصة تحصلت على علامة المؤسسة الناشئة في سنة 2021، وهي الأولى من نوعها في تونس وإفريقيا وقد أشرف مجموعة من الشبان التونسيون على تطويرها .وأفاد القائمون على المنصة أنه "من المتوقع أن يحدث هذا الموقع ثورة في ما يتعلّق بالخدمات الموجّهة إلى روّاد الأعمال بفضل قدرته على إيواء الشركات عبر الإنترنت أي تسييرها بشكل تام عن بعد وتقديم حلول رقمية، مرنة واقتصادية بالكامل لحرفائه مقابل إشتراكات سنويّة.وأوضح المصدر ذاته، أن إيواء الشركات عن بعد (أو تسييرها) هو أن يتولى الموقع المذكور، إنجاز الإجراءات الإدارية والقانونية بدلا عن الحريف وبشكل رقمي تماما، كما يعرض على حرفائه أن يوفروا على أنفسهم تكلفة استئجار المقرات الاجتماعية للشركات أو حتى الإضطرار إلى التقيد بمكان الإقامة الشخصي بالنسبة إلى أصحاب العمل المستقل (الفريلانسرز).ويهدف موقع إيواء الشركات بالأساس إلى مرافقة رواد الأعمال في كل الإجراءات المتعلقة ببعث شركاتهم، كما يتيح لهم تأسيسها بأقل تكاليف ممكنة.ويستهدف الموقع رواد الأعمال والشركات الناشئة وحتى أصحاب العمل المستقل، الذين يرغبون في الحصول على معرف جبائي.كما يوفر الموقع، وفق ما أكده، عقدا رقميا بينه وبين الحريف لا يستغرق إعداده سوى بضع دقائق بفضل تقنية التوقيع الإلكتروني.وتمتد خدمات الموقع من التكفل بتأسيس الشركة وبعثها من مجرد فكرة إلى شركة قائمة بذاتها مرورا بكل الإجراءت القانونية اللازمة، وكل ذلك بشكل رقمي تماما.يمكن للشركات التي ترغب في تغيير مقرها أو تفويض أعمالها الإدارية والقانونية والمحاسبية أن تستفيد من خدمة إيواء الشركات التي يوفرها الموقع أيضا. أما العامل المستقل فسيمكنه الموقع من الحصول على معرف جبائي بكل سلاسة وبشكل قانوني تماما .وأشار إلى أن تنطوي عمليّة إيواء الشركات عن بعد تنطوي على رصد توقيع إلكتروني قانوني للحريف والتصرف في الطرود البريدية إلى جانب المساعدة الإدارية وتوفير المكاتب، قاعات الإجتماع، التجهيزات والمعدات اللازمة (في حال عدم توفر مقر إجتماعي)وتتم المرافقة القانونية عن بعد وتشمل تحويل المقر الإجتماعي وتغيير الإسم التجاري وتغيير المسيرين وكذلك، إضافة شركاء والترفيع في رأس المال وتغيير النشاط.كما يعتني الموقع، أيضا، بشؤون المحاسبة وتدقيق الحسابات. وسيوفر الموقع خدمات مخصصة للإستجابة إلى متطلبات رواد الأعمال والشركات الناشئة عبر الإستفادة قدر الإمكان من مزايا التكنولوجيا، وفق ما أورده المصدر ذاته