صفاقس: منتدى حواري حول اعداد ميثاق "مجتمعون لا يفرقنا اختلاف

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تم خلال منتدى حواري، انتظم اليوم السبت ببادرة من فوج الإمام اللخمي للكشافة التونسية بجهة صفاقس، المصادقة على ميثاق "مجتمعون لا يفرقنا اختلاف "، وذلك بعد اعداد بنوده ومناقشتها بمناسبة اعداد المحطة الثالثة من المشروع "قافلة التسامح والسلام"وافاد مدير مشروع "قافلة التسامح والسلام" الشاب الكشفي، أنيس دريرة، ان هذا الميثاق يتطلع إلى التذكير بالمبادئ الكونية التي جاءت بها مختلف الديانات السماوية والتي كرسها الدستور التونسي ،حيث تنص على ضمان حرية المعتقد والضمير للفرد والمجموعة وترسيخ قيم المواطنة ،فضلا عن التزام المشاركين بالمساهمة في تكريس مبادئ العيش المشترك بين جميع الناس على اختلافهمواكد ان مشروع قافلة التسامح والسلام الذي انطلق منذ أكتوبر 2021 ، يهدف إلى مزيد رفع الوعي بمخاطر خطاب الكراهية ،وآثاره السلبية على الروابط المجتمعيةو تناول المشاركون في المنتدى مسالة مجابهة خطاب الكراهية ومساهمة جميع الأطراف من إعلاميين ومكونات مجتمع مدني ورجال دين في التصدي لهذه السلوكيات السلبية ، حيث سيتم اعداد وثيقة مرجعية لمجابهة خطاب الكراهية، سيما وانه ما انفك يتصاعد على شبكات التواصل الاجتماعيمن جهته دعا المدير الجهوي للشؤون الدينية بصفاقس، فتحي الحاج ابراهيم، إلى ضرورة ان يكون الاختلاف حافزا للتعايش والتحابب والتعاون، مستنكرا ربط الارهاب بالاسلام رغم انه دين الوسطية والاعتدال والتسامحيذكر "ان المرحلة الاولى من مشروع "قافلة التسامح والسلام" الذي انطلق منذ أكتوبر 2021 ، قد انتظمت تحت شعار "متحدون ضد خطاب الكراهية "