بطولة انقلترا- ليفربول ينتفض بطريقة رائعة ويهزم نوريتش

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بذل ليفربول جهدا كبيرا لينتصر 3-1 على ضيفه نوريتش سيتي المتواضع بفضل أهداف ساديو ماني ومحمد صلاح ولويس دياز بعد أن بدا الفريق الزائر في طريقه لتحقيق مفاجأة بملعب أنفيلد في البطولة الانقليزية الممتازة لكرة القدم اليوم السبت.وفي النهاية بدا الفوز مريحا لفريق المدرب يورغن كلوب الذي قلص الفارق مع مانشستر سيتي المتصدر إلى ست نقاط، لعدة ساعات على الأقل.لكن عندما اصطدمت تسديدة ميلوت راشيتسا بقدم جويل ماتيب وحولت اتجاهها إلى المرمى ليتقدم نوريتش في بداية الشوط الثاني، بدت آمال ليفربول في الضغط على سيتي في خطر.غير أن ليفربول جنى في نهاية المطاف ثمار ضغطه الشديد عندما عادل النتيجة بتسديدة بهلوانية من ماني في الدقيقة 64 وبعد أقل من ثلاث دقائق لاحقة جعل صلاح النتيجة 2-1 عقب تلقيه تمريرة طويلة من الحارس أليسون.واختتم دياز ثلاثية ليفربول بطريقة جميلة في الدقيقة 81 لينجح أصحاب الأرض أخيرا في القضاء على شجاعة نوريتش.وبفوزه الخامس على التوالي في البطولة رفع ليفربول رصيده إلى 57 نقطة من 25 مباراة بينما يملك سيتي، الذي يستضيف توتنهام هوتسبير في وقت لاحق اليوم السبت، 63 نقطة.ورغم كل ما قدمه في المباراة، أعادت الهزيمة نوريتش إلى قاع الترتيب بعد فوز بيرنلي وواتفورد.ويملك فريق المدرب دين سميث 17 نقطة، بفارق خمس نقاط خلف نيوكاسل يونايتد صاحب المركز 17 والذي تتبقى له مباراة إضافية.