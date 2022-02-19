بطولة قطر - هدفان ليوسف المساكني مع العربي في شباك الريان


Publié le Samedi 19 Février 2022 - 19:12 قراءة: 0 د, 29 ث
      
سجل اللاعب الدولي التونسي يوسف المساكني هدفين مع فريقه العربي خلال فوزه على الريان بأربعة أهداف مقابل هدفين في المواجهة التي جمعتهما اليوم /السبت/ على استاد جاسم بن حمد في نادي السد لحساب الجولة التاسعة عشرة من منافسات البطولة القطرية لكرة القدم.

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وافتتح المساكني التسجيل عند الدقيقة التاسعة لفريق العربي قبل ان يسجل هدفه الثاني والرابع لفريقه في المباراة (63).

وبهذه النتيجة رفع العربي الذي حقق انتصاره التاسع هذا الموسم رصيده إلى 29 نقطة ليصعد للمركز الرابع مؤقتا، فيما تجمد رصيد الريان الذي تلقى خسارته الثامنة هذا الموسم عند 18 نقطة في المركز التاسع.
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