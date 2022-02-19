بطولة السعودية - بلال العيفة يسجل اول اهدافه لنادي ابها المنهزم امام ضمك 2-3

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حول نادي ضمك السعودي تأخره مرتين إلى فوز 3-2 على نادي أبها في الجولة 21 من بطولة السعودية ليواصل الضغط لدخول المربع الذهبي ببطولة كأس محمد بن سلمان للمحترفين يوم السبت .ومنح الصربي أوروش ماتيتش التقدم لفريق أبها بعد 15د وعدل الأرجنتيني إيميليو زيلايا من ركلة جزاء بعد نصف ساعة من اللقاء. وأعاد المدافع التونسي بلال العيفة التقدم لأبها من ضربة رأسية بعد ركلة ركنية قبل نهاية الشوط الأول نفذها مواطنه سعد بقير.وتدل ضمك مجددا في بداية الشوط الثاني عبر الجزائري هلال العربي سوداني وسجل الأرجنتيني سيرجيو فيتور هدف تقدم فريق ضمك من ركلة حرة من مسافة بعيدة في الدقيقة 67.وعزز ضمك موقعه في المركز الخامس برصيد 33 نقطة من 21 مباراة بفارق خمس نقاط عن أبها سادس الترتيب.