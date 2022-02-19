البطولة العربية للكرة الطائرة: فوز مستقبل المرسى على سنجل الفلسطيني 3 - 0

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فاز المستقبل الرياضي بالمرسى اليوم السبت على فريق سنجل الفلسطيني بنتجية ثلاثة أشواط لصفر في اطار الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة من البطولة العربية للأندية البطلة في الكرة الطائرة الجارية بتونس.وجاءت تفاصيل الأشواط بواقع: 25-9 و25-14 و25-14.وهو الفوز الثاني على التوالي لمستقبل المرسى الذي كان قد استهل مشاركته في البطولة بالفوز على نادي خيبل اليمني بنتيجة 3 أشواط مقابل 1 أمس الجمعة.يذكر أنّ المجموعة الثالثة تضمّ كلا من مستقبل المرسى وسنجل الفلسطيني وخيبل اليمني وغاز الجنوب العراقي والاهلي القطري.