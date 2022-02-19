المهدية: أعوان وإطارات السجن المدني ينفذون احتجاجات يومية انطلاقا من الاثنين المقبل (مصدر نقابي)


Publié le Samedi 19 Février 2022 - 15:27 قراءة: 0 د, 48 ث
      
أكد كاتب عام النقابة الجهوية لقوات الامن الداخلي بالمهدية، باسم الخليفي، اليوم السبت، أن إطارات وأعوان السجن المدني بالمهدية سيدخلون في احتجاجات لمدة أربع ساعات يوميا انطلاق من الاثنين 21 فيفري 2022.
وأوضح ذات المصدر، خلال وقفة احتجاجية نفذها الأعوان أمام السجن، أنه سيجري ايقاف كافة الخدمات ما عدى الاستعجالية، في انتظار تلبية المطالب المهنية التي يرفعها المحتجون.
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وبين في هذا السياق، أن المطالب تتلخص في صرف المستحقات المالية للساعات الإضافية ومنحة الالزام، كباقي أسلاك قوات الأمن الداخلي، والقطع مع تهميش مطالب القطاع المشروعة.
ويطالب إطارات وأعوان السجون، في وقفات احتجاجية، انطلقوا في تنفيذها منذ الخميس المنقضي، باستدعاء المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي وفتح باب التفاوض لحلحلة المواضيع العالقة مع وزارة العدل والهيئة العامة للسدون.
ولاحظ الخليفي، أن هذه المطالب ضمنت في لائحة مهنية وبيانات وتحركات احتجاجية سابقة "دون أن تعيرها سلطات الإشراف أي أهمية".
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ولفت، إلى أن أبناء السلك بذلوا مجهودات كبيرة في المحافظة على سير نشاط القطاع رغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، وفق تعبيره.

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