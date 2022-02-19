وزارة التربية توفر جملة من التجهيزات ووسائل النقل لمجابهة المشاكل المتعلقة بتوفير الماء الصالح للشراب والنقل والأكلة بالمدارس النائية

وات -

. ..

. .

وفرت وزارة التربية جملة من التجهيزات ووسائل النقل لمجابهة المشاكل المتعلقة بتوفير الماء الصالح للشراب والنقل والأكلة بالمدارس التي تشكو نقصا في هذا الصدد وذلك بدعم من الجمهورية الايطالية وفق ما كشف عنه اليوم السبت مديرعام البناءات والتجهيز بوزارة التربية عبد الحميد الساحليوأفاد عبد الحميد الساحلي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء أن هذه المبادرة تندرج في إطار تنفيذ مشروع وزارة التربية المتعلق بمقاومة الانقطاع المدرسي مشيرا الى أن كل من وزارة الفلاحة والمجتمع المدني قاما بمعاضدة مجهودات وزارة التربية في هذا الصدد حيث قامت وزارة الفلاحة بتوفير خزانات الماء وحفر عدد من الآبار لفائدة جملة من المؤسسات التربوية في حين ساهم العديد من الجمعيات في توفير صهاريج ماءوأضاف أن وزارة التربية قامت من جهتها في هذا الصدد باقتناء عدد من الجرارات المزودة بالصهاريج و المعدات التي سيقع استغلالها لتزويد المدارس المتواجدة بالمناطق النائية بالماء الصالح للشراب متوقعا أن يتم وضع حد لمشكلة التزود بالماء الصالح للشراب بجل المدارس التي تشكو من هذه المعضلة مع موفى السنة الدراسية الحالية وبداية السنة الدراسية القادمةوتولت الوزارة من جهة أخرى توفير عدد من الحافلات الصغيرة (22 راكبا) و المتوسطة الحجم (32 راكبا) التي سيقع توزيعها على المدارس التي يشكو تلاميذها من صعوبة في التنقل إلى مدارسهم والعودة منهاوأضاف أن الوزارة قامت أيضا بتوفير عدد من الشاحنات المخصصة لنقل المواد الغذائية من بنوك التغذية وتوزيعها على المدارس في أفضل الظروف، وذلك في اطار مجهوداتها الرامية الى تحسين جودة الأكلة المدرسية كما قامت الوزارة أيضا بتخصيص وحدات لصيانة ونقل وجر العربات التي سيقع استغلالها في حال حصول أعطاب في المعدات والتجهيزات السالف ذكرها.