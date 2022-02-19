تطاوين: تزويد مربّي الماشية بخمسة الاف قنطار من الشعير العلفي في انتظار المزيد نظرا لحالة الجفاف المتواصلة

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تمّ الليلة الماضية بعد انتظار تواصل أكثر من عشرة أيّام تزويد مربّي الماشية في ولاية تطاوين بخمسة الاف قنطار من الشعير العلفي لتسديد جزء صغير من حاجياتهم في هذه الظروف الصعبة نتيجة الجفاف الذي تواصل اكثر من ثلاثة مواسم متتالية وألحق أضرارا بالمربين وبماشيتهم المقدّر عددها باكثر من 400 الف رأس والتي تعتمد اساسا على الاعلاف الخشنة والشعير دون سواهما.وجرى صباح اليوم السبت توزيع هذه الكميات على مستحقّيها من المربّين بإشراف المعتمدين وتحت الرقابة الامنية وفرق المراقبة الاقتصادية عبر وصولات تحصّلوا عليها من الاتحادات المحلية للفلاحة نظرا للطلب الشديد على هذه المادة وإمكانية إحداث مشاكل في توزيعها.وأفاد مصدر من التفقدية الجهوية لديوان الحبوب التي لم يقع تسمية مسؤول عليها منذ سنوات مراسل (وات) في الجهة بان عشرين شاحنة تمّ توزيع حمولتها على جميع المعتمديات وفق برنامج اللجنة الجهوية لتوزيع الاعلاف، مضيفا أن الانفراج قد يتحقق في الايام القادمة لا سيّما وان الباخرة التي تحمل أكثر من 50 الف طن من الشعير العلفي ستدخل ميناء جرجيس قريبا بعد إتمام تسوية وضعية خلاص الشحنة بعد أن كانت تنتظر على بعد ثمانية اميال من ميناء جرجيس منذ اكثر من أسبوعين.