مصالح الحرس الديواني بسوسة تحجز بضائع مهربة بقيمة تتجاوز الـ400 ألف دينار

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كشفت مصالح الحرس الديواني بسوسة ، عن تحوز أحد الأشخاص على كمية هامة من الملابس الجاهزة والحقائب المهربة ومجهولة المصدر مخفية داخل محلات تابعة له بقيمة تفوق 400 الف دينار، وفق بلاغ نشرته على صفحتها، السبتوقد داهمت مصالح الحرس الديواني بسوسة بالتنسيق مع النيابة العمومية بالجهة، على إثر عمل استعلامي، المحلات المذكورة ليتم العثور داخلها على 4 آلاف قطعة ملابس جاهزة و2800 حقيبة يد لا يملك في شأنها صاحبها أية وثيقة تثبت شرعية مسكها.وتتنزل وفق المصدر ذاته في إطار مجهودات مكافحة التهريب والمساهمة في الحدّ من التجارة الموازية. وقد تم تحرير محضر حجز في الغرض وقدرت القيمة الجملية للبضاعة المحجوزة المقدر بقيمة 434 ألف دينار.