القبض على 3 عناصر تكفيرية كانوا يعتزمون الالتحاق بمجموعة إرهابية

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أفادت وزارة الداخلية في بلاغ لها اليوم السبت، بأنه تمت الإطاحة، مؤخرا، بعنصر تكفيري اعترف باعتزامه التوجه للمرتفعات الغربية بالبلاد قصد الانضمام إلى عناصر إرهابية هناك، إلا أن العملية الاستباقية للوحدات الأمنية حالت دون ذلك.وأضافت الوزارة، أنه بعد تعميق التحريات مع العنصر التكفيري، تم ايقاف عنصرين آخرين كانا على علم مسبق بمخططه، ويعتزمان الالتحاق به، مؤكدة أن الأبحاث متواصلة.وأوضحت أن هذه العملية الاستباقية، نفذتها الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب والجرائم المنظمة والماسة بسلامة التراب الوطني، بالتنسيق مع الإدارة المركزية لمكافحة الإرهاب بالإدارة العامة للمصالح المختصة، والنيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب.