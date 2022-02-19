باجة: سكان قصر مزوار يوجهون عريضة للسلط الجهوية للتنبيه من الوضع الكارثي للسكان بسبب انقطاع الماء لاكثر من شهر

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امضي عدد من سكان قصر مزوار بباجة الشمالية ومن القرى المجاورة لها، اليوم السبت، عريضة وجههوها للسلط الجهوية نبهوا فيها من الوضع الكارثي الذى يعيشه السكان، بسبب عدم تزويدهم بالماء الصالح للشراب منذ شهر، حسب نص العريضة التى تلقت "وات" نسخة منها.وعبروا فى نفس العريضة، عن استيائهم مما اعتبروه "عودة للعصور القديمة" باستعمال مياه الاودية والعيون والابار غير المراقبة، للشراب والغسيل، وعن استيائهم من وضع تلاميذ مدرسة قصر مزوار نتيجة غياب الماء بسبب ما اعتبروه "تهاونا" من قبل اعضاء الجمعية المائية فى خلاص ديون الشركة التونسية للكهرباء والغاز، وعدم تحمل السلط الجهوية لمسؤولياتهاوطالبوا بحقهم الطبيعي فى الحياة الكريمة واكدوا انهم سيلجؤون الى التصعيد خاصة وان غلقهم للطريق على اثر بقائهم طيلة شهر دون ماء لم يجعل السلط المسؤول تتحرك لايجاد حلوتجدر الاشارة الى ان اهالي قصر مزوار اغلقوا يوم 7 جانفي المنقضي الطريق الرابط بين بنزرت وباجة على مستوى التجمع السكنى قصر مزوار وذلك احتجاجا على انقطاع الماء الصالح للشراب لمدة اسبوعينواكد عدد من اهالي المنطقة ل"وات" انه قد وقع تزويدهم بالماء الصالح للشراب بعد هذه الاحتجاجات لمدة لم تتجاوز الاسبوع ليعود انقطاع الماء على اكثر من 300 عائلة من جديد، حتى اليوم السبت، واكدوا انهم يعانون اوضاعا معيشية صعبة نتيجة ما اعتبروها "شبهات فساد" تحوم حول الجمعية المائية.وكان السكان المحتجون قد دعوا فى تصريحات سابقة ل"وات" الى ايجاد طرق عادلة حتى لا يتم قطع الماء على كل الاهالي الذين لا يتجاوز استهلاكهم 20 دينارا والى محاسبة من اعتبروهم كبار المستهلكين للماء الذين تتخلد بذممهم الاف الدينارات ومحاسبة من اساءوا تسيير الجمعية المائية، حسب تعبيره.وكانت معتمدة باجة الشمالية منية الطويهري قد اكدت من جهتها ل"وات" انه تم قطع الماء على اثر تراكم ديون الجمعية المائية بقصر مزوار لدى الشركة التونسية للكهرباء والغاز والتى فاقت ال30 الف دينار، اضافة الى كثرة الربط العشوائي بالشبكةواكدت الطويهري انه تم عقد اجتماع مع المسؤولين عن الجمعية المائية بالمنطقة وتعهدوا بالقيام بمعيانات لمقاومة الربط العشوائي وبجمع قسط من الاموال المتخلدة لدى سكان المنطقة، كما اكدت انه سيتم تغيير الهيئة الحالية للجمعية المائية .