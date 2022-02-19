مرصد الفلاحة: موسم الحبوب يبدو "جيدا "على مستوى مواقع الإنتاج حتى النصف الثاني من جانفي 2022

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أكد المرصد الوطني للفلاحة ان وضع موسم الحبوب لسنة 2021-2022 في تونس يبدو جيدا جدا على مستوى مواقع الإنتاج بأغلب الجهات وفق صور الأقمار الاصطناعية التي توفرها منظمة الأغذية والزراعة.ولاحظ المرصد الوطني للفلاحة في بيانات وردت ضمن نشريته لشهر فيفري 2022، ان معالجة وتحليل البيانات التي تقدمها صور الأقمار الاصطناعية، تؤكد ان الشحّ المائي كان الى حدود جانفي 2022 تحت مستوى 10 بالمائة في اغلب مواقع الإنتاج مما يدل على موسم ممطر وتوزيع جيد للأمطار خاصة خلال شهري ديسمبر 2021 وجانفي 2022وأضاف المرصد ان نمو المزروعات تحسن خلال النصف الثاني من شهر جانفي 2022 وسجلت اغلب المناطق ارتفاعا في المؤشر الى ما فوق 55 بالمائة مما يدل على ان وضع النباتات متوسط او جيد.وتأتي هذه المؤشرات في وقت اتجهت في أسعار الحبوب الى الارتفاع على المستوى العالمي بفعل الازمة القائمة بين روسيا واكرانيا اللتان تعدان من اكبر منتجي ومصدري الحبوب في العالم الى جانب تخفيض تقديرات الإنتاج على مستوى أمريكا اللاتينية وحاجة السوق الصينية.وسجلت تونس مع موفى ديمسبر 2021، عجزا في الميزان التجاري الغذائي بقيمة 1964 مليون دينار يعود في جانب كبير منه الى ارتفاع واردات الحبوب بنسبة 9ر25 بالمائةوخصصت تونس مبلغ 3411 مليون دينار سنة 2021 لتوريد الحبوب من بينها 1126 مليون دينار لتوريد القمح اللين و 803 مليون دينار للشعير و 803 مليون دينار للذرة و 679 مليون دينار للقمح الصلب.وشهدت أسعار توريد الحبوب ارتفاع قدر بنحو 33 بالمائة بالنسبة للقمح الصلب و 7ر30 بالمائة للقمح اللين و 6ر35 بالمائة للشعير و 6ر49 بالمائة للذرة.وبلغت الحصيلة النهائية لصابة الحبوب في تونس لموسم 2020-2021 زهاء 4ر16 مليون قنطار وانتهت الى تجميع 9ر7 ملايين قنطار في حين تقدر الحاجيات الوطنية من الحبوب ما بين 28 و 30 مليون قنطار سنويا.