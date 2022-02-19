زغوان : فرق المراقبة المشتركة تحجز 52 ألف لتر من الزيت النباتي

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تمكنت مصالح المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بزغوان، بالاشتراك مع فرقة أمنية ومصلحة الشرطة البلدية بزغوان، مساء أمس الجمعة، من حجز حوالي 52 ألف لتر من الزيت النباتي، معبأة في قوارير بلاستيكية داخل شاحنتين ثقيلتين.وذكر المدير الجهوي للتجارة، سفيان زيد، اليوم السبت، ل"وات"، أن صاحب البضاعة تعمد استعمال نسخ لفواتير غير مطابقة للمواد المنقولة لتضليل فرق المراقبة.وأضاف، انه تم حجز الشاحنتين وكميات الزيت، وإيداعها بالمستودع البلدي بعد استشارة النيابة العمومية، وذلك إلى حين استيفاء الشروط القانونية المتعلقة بتأمين قيمة المحجوز المقدرة بـ200 ألف دينار لدى القباضة المالية.وتم، أيضا، فتح بحث اقتصادي من أجل القيام بعمليات تجارية باعتماد وسائل ملتوية، مع مواصلة الأبحاث لمعرفة المصدر الحقيقي للبضاعة ووجهتها.