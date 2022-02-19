روضة العبيدي: اتفاقية مرتقبة مع وزارة الشباب والرياضة لفائدة ضحايا الإتجار بالأشخاص

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كشفت رئيسة الهيئة الوطنية لمكافحة الإتجار بالأشخاص روضة العبيدي اليوم السبت عن مجالات تعاون مرتقبة بين الهيئة ووزارة الشباب والرياضة ستتجسد في اطار اتفاقية سيتم ابرامها قريبا وتهم تكوين المنشطين وخدمات الإيواء والتحسيس والحماية والمرافقة لضحايا الإتجار بالأشخاصوأشارت روضة العبيدي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء الى أن مجالات التعاون ستشمل تكوين المنشطين بدور الشباب والمتعاطين مع الشباب وتنظيم أيام تنشيطية في هذه المؤسسات الشبابية للتحسيس بأهمية مكافحة الإتجار بالاشخاصوأضافت أنه سيتم أيضا في مجال التواصل المباشر مع الشباب تنظيم أيام مفتوحة وحوارات مفتوحة مع الشباب تعنى بمشاغلهم والجرائم المستحدثة والسلوكات المحفوفة بالمخاطر والاستغلال الجنسي للأطفال وغيرها من المسائل المرتبطة بالاتجار بالاشخاصوبينت رئيسة الهيئة الوطنية لمكافحة الأشخاص أن وزارة الشباب والرياضة ستعمل من جهتها في اطار هذه الاتفاقية المرتقبة على معاضدة المجهودات في مجال تأمين الإيواء لضحايا الإتجار بالأشخاص والحماية والمرافقة والمساعدة الى جانب تأمين حملات تحسيسية خلال التظاهرات الرياضية عبر تمرير ومضات اشهارية تحسيسية لمكافحة هذه الآفةولفتت الى أن الهدف من ابرام هذه الاتفاقية هو تكريس الجهود المشتركة للذود عن تداعيات الإتجار بالأشخاص على الأطفال والشباب مشيرة في هذا الخصوص الى التزايد المتواصل سنويا في جرائم الإتجار بالأشخاص بمختلف أشكالهاودعت في هذا الصدد الى ضرورة مراجعة المجلة الجزائية حتى يتم تجريم الجرائم السيبرانية معتبرة أن تأمين المرافقة والحماية وإعادة الإدماج لضحايا الإتجار بالأشخاص يتطلب مجهودات جميع الوزارات والأطراف المتدخلةوللتذكير أبرز التقرير السنوي للهيئة الوطنية لمكافحة الإتجار بالأشخاص لسنة 2020 الذي تم تقديمه خلال موفى سنة 2021 أن عدد ضحايا الإتجار بالاشخاص بلغ 907 حالة أكثر من نصفها من الأطفال (452)