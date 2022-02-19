كاس الكونفدرالية الافريقية - النادي الصفاقسي من اجل الفوز الثاني على التوالي

. ..

. .

يسعى النادي الصفاقسي الى تحقيق الفوز الثاني على التوالي عندما يلاقي مساء الاحد مضيفه اهلي طرابلس الليبي في مدينة بنغازي لحساب الجولة الثانية من منافسات المجموعة الاولى ضمن دور المجموعات لكاس الكونفديرالية الافريقية لكرة القدم.وكان نادي عاصمة الجنوب اقتلع الفوز في اللحظات الاخيرة ضد زاناكو الزمبي خلال الجولة الافتتاحية بفضل هدف ايمن الحرزي من ركلة جزاء (90 زائد 7) فيما انقاد اهلي طرابلس الى الهزيمة امام مضيفه بيراميدز المصري (1-2).ولن تكون مهمة ابناء المدرب البرتغالي جورجي كوستا في مواجهة الغد سهلة لا سيما ان المنافس سيبحث بدوره عن تحقيق العلامة الكاملة حتى لا تتضاءل حظوظه في سباق التاهل الى الدور ربع النهائي.ويعول زملاء شادي الهمامي كثيرا على هذه الحملة الافريقية للعودة الى الواجهة القارية ودعم الرقم القياسي للفريق في عدد مرات احراز لقب المسابقة بتتويج خامس بعد سنوات 1998 (النسخة القديمة) و2007 و2008 و2013 (النسخة الجديدة).وسيكون النادي الصفاقسي مدعوا الى تقديم اداء افضل من ذلك الذي ظهر به امام الفريق الزمبي في المباراة الاولى اذا ما اراد المنافسة بجدية على لقب هذه النسخة.وعمل الاطار الفني على امتداد هذا الاسبوع على اصلاح بعض النقائص التي لاحت له في لقاء الاحد الماضي حتى يكون فريقه جاهزا كافضل ما يكون لتخطي عقبة الفريق الليبي.وستشهد تشكيلة النادي الصفاقسي بالمناسبة غياب كل من فراس ناجي الذي تعرض لتمزق عضلي يستوجب راحة لمدة لا تقل عن 45 يوما ووائل التليلي الذي اصيب بكسر يتطلب راحة بشهرين.وامام هذين الغيابين، اقتصرت قائمة المدعويين لخوض هذه المباراة على 21 لاعبا فقط هم: محمد الهادي قعلول وايمن دحمان وصبري بن حسن وغيث المعروفي ومحمد النصراوي وعلاء غرام وحسام دقدوق ومحمود غربال ونور الزمان الزموري ومحمد بن علي ووليد القروي ونابي كامارا وانس الشبلي وايمن الحرزي واشرف الحباسي وماليك رياح وحسين علي وهشام النقاش واسماعيل دياكيتي وفراس شواط وشادي الهمامي.وسيحاول المدرب البرتغالي كوستا اختيار افضل تشكيلة تكون قادرة على احتواء الضغط المتوقع من اهلي طرابلس الذي يشرف على تدريبه التونسي فتحي جبال من جهة وبامكانها الاهتداء الى شباك المنافس من جهة اخرى في سعيه للخروج بنتيجة ايجابية من شانها ان تعزز من حظوظ ممثل كرة القدم التونسية في التاهل الى الدور ربع النهائي وتساعده على مواصلة العمل في ظروف مريحة.وتقام المقابلة بمدينة بنغازي على الساعة الثامنة مساء بادارة طاقم تحكيم مغربي يقوده محمد الكزاز.ولحساب نفس المجموعة يستضيف زاناكو الزمبي يوم الاحد (س 14) نادي بيراميدز المصري.1- بيراميدز 3 1 1 0 0 2 12- النادي الصفاقسي 3 1 1 0 0 1 03- اهلي طرابلس 0 1 0 0 1 1 24- زاناكو 0 1 0 0 1 0 1ملاحظة : يتاهل صاحبا المركزين الاول والثاني الى الدور ربع النهائي