الاستعداد لانعقاد الدورة 39 لمجلس وزراء الداخلية العرب، محور لقاء وزير الداخلية بالأمين العام للمجلس


Publié le Vendredi 18 Février 2022 - 21:32 قراءة: 0 د, 18 ث
      
مثلت الاستعدادات والتحضيرات الخاصة بانعقاد الدورة 39 لمجلس وزراء الداخلية العرب المزمع عقده يوم 2 مارس 2022 بمقر الأمانة العامة للمجلس بتونس، محور لقاء جمع مساء اليوم الجمعة وزير الداخلية، توفيق شرف الدين، بالأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، محمد بن علي كومان.

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وقد حضر هذا اللقاء، المستشار بالأمانة العامة هادي المجدوب، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن وزارة الداخلية.


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