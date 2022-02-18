الاستعداد لانعقاد الدورة 39 لمجلس وزراء الداخلية العرب، محور لقاء وزير الداخلية بالأمين العام للمجلس

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مثلت الاستعدادات والتحضيرات الخاصة بانعقاد الدورة 39 لمجلس وزراء الداخلية العرب المزمع عقده يوم 2 مارس 2022 بمقر الأمانة العامة للمجلس بتونس، محور لقاء جمع مساء اليوم الجمعة وزير الداخلية، توفيق شرف الدين، بالأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، محمد بن علي كومان.وقد حضر هذا اللقاء، المستشار بالأمانة العامة هادي المجدوب، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن وزارة الداخلية.