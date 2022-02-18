ملتقى الروائيات التونسيات- الدورة الرابعة- 19 و20 مارس 2022


Publié le Vendredi 18 Février 2022 - 22:47 قراءة: 0 د, 39 ث
      
تستضيف مدينة المهدية يومي 19 و20 مارس القادم، الدورة الرابعة لملتقى الروائيات التونسيات حول موضوع "الرواية والمجتمع، من خلال أحد نصوص الروائية عفيفة السعودي الصميطي أو نص روائي مكتوب بقلم إحدى الروائيات التونسيات".

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وفي هذا الاطار، دعت اللجنة العلمية لهذه التظاهرة كل المبدعين والنقاد والروائيين التونسيين الراغبين في المشاركة بمداخلات علمية في أعمال هذه الدورة إلى إرسال ورقاتهم العلمية قبل يوم 28 فيفري 2022 على العنوان الالكتروني التالي
messaoudwederni@yahoo.fr ، وسيقع إعلام الناقد بموافقة اللجنة العلمية على موضوع المداخلة، وضرورة إرسال نصّ المحاضرة  كاملة (الذي يدوم إلقاؤه شفويا 20 دقيقة تقريبا) قبل يوم 08 مارس 2022 على العنوان نفسه.
وأكدت اللجنة العلمية ضرورة أن تتناول بحوث الدارسات والدارسين نصا روائيا نسائيا، تماشيا مع اختصاص الملتقى.
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وستنشر اللجنة على موقعها الإلكتروني قائمة المحاضرين وعناوين المحاضرات وزمان إلقائها، وسيقع  تقديم مكافآت مالية للمحاضرين، على سبيل التشجيع، وفق نتص بلاغ اللجنة.

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