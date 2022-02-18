لأوّل مرّة منذ 10 سنوات الميزان التجاري مع إيطاليا يحقق فائضا ب93 مليون دينار


Publié le Vendredi 18 Février 2022 - 19:41 قراءة: 0 د, 41 ث
      
سجل الميزان التجاري بين تونس وإيطاليا، في العام 2021، فائضا لفائدة تونس، لأوّل مرّة منذ عشر سنوات. وقدّر هذا الفائض بقيمة 93 مليون دينار مقابل عجز بقيمة 798 مليون دينار في 2020، وفق ما كشفت عنه سفارة تونس بروما.
وقدّر معدل تغطية الواردات بالصادرات بنسبة 101،09 بالمائة مقابل 89،09 في 2020.
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واشار المصدر ذاته إلى أنّ المبادلات التجارية بين البلدين زادت بنسبة 23،1 بالمائة لتبلغ قيمتها 17048،44 مليون دينار في 2021 مقابل 13840 مليون دينار في 2020.
وقد تطوّرت الصادات التونسيّة نحو إيطاليا بشكل ملحوظ في 2021 لتبلغ قيمتها 8570،69 مليون دينار مقابل 6521،09 مليون دينار في 2020 أي بتوّر بنسبة 31،5 بالمائة.
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ويفسر هذا التطوّرن وفق سفارة تونس بروما، بزيادة صادرات قطاعات الصناعات الميكانيكية والكهربائية والنسيج والملابس والجلود والأحذية بفضل انتعاشة النشاط الاقتصادي وتزايد الطلب في الأسواق الأوروبية والعالمية مع تراجع حدّة الجائحة الصحيّة.

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