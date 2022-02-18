وقفة احتجاجية للمفروزين اجتماعيا في دوّار هيشر بمقرّ ولاية منوبة

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نفّذ عدد من الناشطات والناشطين بتنسيقية المفروزين اجتماعيا في معتمدية دوار هيشر عشية اليوم الجمعة، وقفة احتجاجية بمقر ّ ولاية منوبة تعبيرا عن عدد من المشاغل والمطالب الاجتماعية ، وفق ما ذكره منسّق التحرك الاجتماعي، علي بوزوزية، في تصريح لـ"وات".وقد رفع المحتجون شعار " شغل تنمية وعدالة اجتماعية" مطالبين السلط الجهوية بتلبية مطالبهم وتحسين وضعهم الاجتماعي المتردّي الذي تعمّق بجائحة كورونا مع النهوض بالعائلات المعدمة وذوي الاحتياجات الخصوصية وتوفير الادوية والنهوض بقطاع الصحة .وتاتي الوقفة ، وفق تصريح بوزوزية على خلفية عدم الاستجابة لعدد من المطالب التي دافعت عنها التنسيقية منذ 2018 وهي تتعلق ببطاقات العلاج، والمنح الاجتماعية ،ودعم موارد الرزق، وتحسين المسكن، ورخص التبغ نومضاعفة المساعدات الاجتماعية، فضلا عن رخص النقل الجماعي .واعتبر بوزوزية أن هذه المطالب ملحّة خاصة أمام الوضع الاجتماعي والاقتصادي الصعب الذي تتخبّط فيه الفئات الضعيفة ومحدودة الدّخل، وأن الحكومة مطالبة الإيفاء بتعهّداتها المدرجة ضمن محاضر الجلسات المبرمة، واحترام التزاماتها بالتعامل الجدي مع ملفات أبناء الجهة.يشار إلى أن التحركات الاجتماعية للمفروزين اجتماعيا، انطلقت في المنطقة منذ 17 ديسمبر 2018 للمطالبة بجملة المطالب الاجتماعية والاقتصادية المذكورة سابقا.ن ع