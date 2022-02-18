التحقيق في واقعة تهريب كوكايين من قبل هولندي عبر مطار تونس قرطاج

. ..

. .

عهدت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس الى الإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات بتونس بالبحث في واقعة جلب مسافر هولندي الجنسية لكمية من مخدر الكوكايين وتم التفطن اليها من قبل أعوان الديوانة التونسية بمطار تونس قرطاج الدولي.وذكر مكتب الاتصال بالمحكمة ،اليوم الجمعة، في بلاغ، أن النيابة العمومية تلقت اليوم إعلاما صادرا عن أعوان الديوانة بمطار تونس قرطاج مفاده التفطن أثناء مراقبة المسافرين القادمين من أحد المطارات البلجيكية ، إلى إخفاء أحد المسافرين من جنسية هولندية داخل ملابسه كمية من مخدر الكوكايين تزن 2.121 كلغ .وجاء في البلاغ ايضا أن المسافر صرح خلال التحري معه بأن " الكمية المذكورة كان جلبها لفائدة والده".وذكر مكتب الاتصال في بلاغه أن الابحاث لا تزال جارية.