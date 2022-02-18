لدى لقائها، بفريد بالحاج... وزيرة المالية تؤكد احترام تونس لتعهداتها مع الأطراف المقرضة رغم الضغوطات

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أكّدت وزيرة المالية سهام نمصية، لدى لقائها، الجمعة، بنائب رئيس البنك الدولي المكلف بمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط، فريد بالحاج، التزام تونس بتعهداتها مع الأطراف المقرضة، رغم الضغوطات، ومواصلة الاضطلاع بدورها الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الداخلي.وقدّمت نمصيّة، خلال اللقاء، الذي انتظم بمقر الوزارة بالقصبة، لمحة عن مؤشرات الوضع المالي والاقتصادي والضغوطات، التي تشهدها الماليّة العموميّة في هذه المرحلة، مبيّنة أهميّة إبرام الحكومة التونسيّة لاتفاق مع صندوق النّقد الدّولي..وثمنت وزيرة المالية الجهود، التّي يبذلها البنك الدّولي، لفائدة تونس على المستوى التنموي والاقتصادي والاجتماعي، مشيرة إلى أنّ تونس تعوّل، خاصّة، على دعم شركائها الاقتصاديين.من جانبه، جدّد بالحاج، استعداد البنك الدولي لمرافقة تونس في تنفيذ برنامج الإصلاحات مؤكدا حرص البنك على مواصلة برامج التعاون القائمة، وخاصة منها، برنامج الحماية الاجتماعية وبرنامج دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة.وشكل اللقاء، وفق بلاغ صادر عن الوزارة، فرصة لاستعراض ملامح التعاون المالي والفني بين تونس والبنك وبرنامج العمل للفترة القادمة.