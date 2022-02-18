منوبة: أهالي " وادي خميس" في بطبربة ، يحتجون على توقّف أشغال مشروع التطهيرومصالح ديوان التطهير تؤكّد فسخ عقد المقاولات المتهاونة

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نفّذ عدد من متساكني حيّ "وادي خميس" في طبربة صبيحة اليوم الجمعة وقفة احتجاجية امام مقر المعتمدية للمطالبة باستئناف أشغال مشروع تطهير الحي التي انطلقت خلال شهر أكتوبر 2019 لتتوقّف في اكثر من مناسبة.وطالب المحتجّون بانتشال حيّهم السكني من حالة التهميش التي يغرق فيها أكثر من 360 عائلة منذ 42 سنة والوضعية السيّئة لأنهج الحيّ والطريق المؤدّي له، نتيجة غياب التعبيد والإنارة، وكثرة الناموس والحشرات في فصل الصيف،والأوحال في الشتاء.وشدّدوا على ضرورة تعهّد مصالح ديوان التطهير بالتزاماتها في الغرض، لاتمام الاشغال في اقرب الاجال، مع إلزام بلدية المكان بوعدوها في تهيئة الطرقات المبرمجة ضمن ميزانية برنامج الاستثمار التشاركي لسنة 2020.وصرّح رئيس تنسيقية الحي محمد علي البجاوي لصحفية مكتب (وات) في منوبة اليوم ، أن المواطنون سئموا اهتراء البنية التحتية وغياب شبكة التطهير في وادي خميس لعشرات السنوات، وتوقف الأشغال لأشهر، ولاكثر من مرة بعد ان كان مبرمجا انتهاؤها في جوان 2020 .واضاف ان المواطنون كانوا قد استبشروا بإدراج " وادي خميس " ضمن البرنامج الجهوي للتنمية لسنة 2019 وذلك بتخصيص اعتمادات تناهز800 الف دينار لتطهير المنطقة وتعبيد الطرقات داخل التجمع السكني بها، لكن الاشغال توقفت ، وظلّ الحال كما هو عليه، وسط تراكم المياه المستعملة وكثرة الأوحال في موسم الامطار ، وانتشار الحفر.من جهته افاد المدير الجهوي لفرع الديوان الوطني للتطهير في منوبة، رياض الحجري ، أن توقّف أشغال مشروع التطهير المبرمج ب600 الف دينار، يعود لارتكاب المقاولات عدد من الاخلالات ، وعجزها عن الإيفاء بالتزاماتها المتعهّد بها في عقد الصفقة.وأشار الى أن فرع الديوان، وأمام استحالة استئناف الاشغال وتهاون المقاولات، وكثرة الإخلالات ، التجأ إلى فسخ العقد منذ حوالي ثلاثة أشهر ، وسيتمّ إصدار طلب عروض الاسبوع القادم ، لتكلمة الاشغال التي توقفت في حدود نسبة 50 بالمائة ، على ان تستسأنف الاشغال بعد استكمال اجراءات إسناد الصفقة، وفق تصريحه.