البطولة العربية للاندية للكرة الطائرة: مستقبل المرسى يستهل مشاركته بالفوز على خيبل اليمني 3-1

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استهل مستقبل المرسى مشاركته في البطولة العربية للاندية للكرة الطائرة التي تستضيفها تونس الى غاية 26 فيفري الجاري بالفوز على على نادي خيبل اليمني بنتيجة 3-1 (19/25 و17/25 و25/16 و17/25) في المباراة التي اقيمت يوم الجمعة بقاعة رادس لحساب اليوم الاول من منافسات المجموعة الثالثة.وكان نادي دار كليب البحريني قد تفوق في وقت سابق بقاعة رادس على البشمركة العراقي بنتيجة 3-صفر ضمن منافسات المجموعة الرابعة.قاعة رادسالمجموعة الرابعةدار كليب البحريني / البشمركة العراقي 3-صفرالمجموعة الثالثةمستقبل المرسى/ خيبل اليمني 3-1الترجي الرياضي / الأولمبي الميلي الكتامي الجزائري (س 17)الريان القطري / اهلي طرابلس الليبي (س 19)قاعة الدخلاوي سيدي بوسعيدالكويت الكويتي / الصداقة الفلسطيني (س 17)