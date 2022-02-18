البطولة العربية للاندية للكرة الطائرة: مستقبل المرسى يستهل مشاركته بالفوز على خيبل اليمني 3-1

استهل مستقبل المرسى مشاركته في البطولة العربية للاندية للكرة الطائرة التي تستضيفها تونس الى غاية 26 فيفري الجاري بالفوز على على نادي خيبل اليمني بنتيجة 3-1 (19/25 و17/25 و25/16 و17/25) في المباراة التي اقيمت يوم الجمعة بقاعة رادس لحساب اليوم الاول من منافسات المجموعة الثالثة.
وكان نادي دار كليب البحريني قد تفوق في وقت سابق بقاعة رادس على البشمركة العراقي بنتيجة 3-صفر ضمن منافسات المجموعة الرابعة.
قاعة رادس
المجموعة الرابعة
دار كليب البحريني / البشمركة العراقي 3-صفر
المجموعة الثالثة
مستقبل المرسى/ خيبل اليمني 3-1
المجموعة الاولى
الترجي الرياضي / الأولمبي الميلي الكتامي الجزائري (س 17)
المجموعة الثانية
الريان القطري / اهلي طرابلس الليبي (س 19)
قاعة الدخلاوي سيدي بوسعيد
المجموعة الثانية
الكويت الكويتي / الصداقة الفلسطيني (س 17)
وكان نادي دار كليب البحريني قد تفوق في وقت سابق بقاعة رادس على البشمركة العراقي بنتيجة 3-صفر ضمن منافسات المجموعة الرابعة.
قاعة رادس
المجموعة الرابعة
دار كليب البحريني / البشمركة العراقي 3-صفر
المجموعة الثالثة
مستقبل المرسى/ خيبل اليمني 3-1
المجموعة الاولى
الترجي الرياضي / الأولمبي الميلي الكتامي الجزائري (س 17)
المجموعة الثانية
الريان القطري / اهلي طرابلس الليبي (س 19)
قاعة الدخلاوي سيدي بوسعيد
المجموعة الثانية
الكويت الكويتي / الصداقة الفلسطيني (س 17)
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