البطولة العربية للاندية للكرة الطائرة: مستقبل المرسى يستهل مشاركته بالفوز على خيبل اليمني 3-1


Publié le Vendredi 18 Février 2022 - 18:11 قراءة: 0 د, 37 ث
      
استهل مستقبل المرسى مشاركته في البطولة العربية للاندية للكرة الطائرة التي تستضيفها تونس الى غاية 26 فيفري الجاري بالفوز على على نادي خيبل اليمني بنتيجة 3-1 (19/25 و17/25 و25/16 و17/25) في المباراة التي اقيمت يوم الجمعة بقاعة رادس لحساب اليوم الاول من منافسات المجموعة الثالثة.
وكان نادي دار كليب البحريني قد تفوق في وقت سابق بقاعة رادس على البشمركة العراقي بنتيجة 3-صفر ضمن منافسات المجموعة الرابعة.
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قاعة رادس

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المجموعة الرابعة
دار كليب البحريني / البشمركة العراقي 3-صفر
المجموعة الثالثة
مستقبل المرسى/ خيبل اليمني 3-1

المجموعة الاولى
الترجي الرياضي / الأولمبي الميلي الكتامي الجزائري (س 17)

المجموعة الثانية
الريان القطري / اهلي طرابلس الليبي (س 19)
قاعة الدخلاوي سيدي بوسعيد

المجموعة الثانية
الكويت الكويتي / الصداقة الفلسطيني (س 17)

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