وزراء املاك الدولة و تكنولوجيات الاتصال والتجهيز يدعون الى  مزيد  التنسيق بين مختلف المتدخلين لاستكمال  مشروع توسعة القطب التكنولوجي الغزالة

دعا وزراء أملاك الدولة و الشؤون العقارية محمد الرقيق و التجهيز والاسكان سارة الزنزري و تكنولوجيات الاتصال نزار بن ناجي إلى ضرورة تضافر الجهود ومزيد التنسيق بين مختلف المتدخلين للعمل على استكمال مشروع توسعة القطب التكنولوجي الغزالة
و أوصوا اليوم الجمعة خلال جلسة عمل انعقدت بمقر القطب التكنولوجي الغزالة بولاية أريانة بمزيد السعي من اجل تذليل كل الصعوبات ليدخل هذا المشروع حيز التنفيذ في اسرع الآجال
وتم خلال هذه الجلسة تقديم لمحة عن مكونات المشروع ومدى تقدم أشغاله واستعراض المراحل المتبقية منه خصوصا وانها تشهد بعض الاشكاليات العقارية و القانونية بما في ذلك الربط بشبكة المستلزمين العموميين
كما تم خلال النقاش تدارس الحلول الممكنة لحلحلة هذه الاشكاليات و استئناف الأشغال في أقرب وقت لاستكمال المشروع و دخوله حيز التنفيذ
و للإشارة فان نسبة تقدم الاشغال في مشروع القطب التكنولوجي الغزالة بلغت 80 بالمائة
وينتظر ان يعمل المشروع على تحقيق التنمية والحركية الاقتصادية بالمنطقة خلال السنوات القادمة حيث من المتوقع أن يمكن من احداث 10 آلاف موطن شغل في قطاع تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقم.
و يتضمن المشروع محضنة للمؤسسات الناشئة وفضاءات لايواء الشركات المتوسطة والكبرى الناشطة في قطاع تكنولوجيات المعلومات و الاتصال
و أوصوا اليوم الجمعة خلال جلسة عمل انعقدت بمقر القطب التكنولوجي الغزالة بولاية أريانة بمزيد السعي من اجل تذليل كل الصعوبات ليدخل هذا المشروع حيز التنفيذ في اسرع الآجال
وتم خلال هذه الجلسة تقديم لمحة عن مكونات المشروع ومدى تقدم أشغاله واستعراض المراحل المتبقية منه خصوصا وانها تشهد بعض الاشكاليات العقارية و القانونية بما في ذلك الربط بشبكة المستلزمين العموميين
كما تم خلال النقاش تدارس الحلول الممكنة لحلحلة هذه الاشكاليات و استئناف الأشغال في أقرب وقت لاستكمال المشروع و دخوله حيز التنفيذ
و للإشارة فان نسبة تقدم الاشغال في مشروع القطب التكنولوجي الغزالة بلغت 80 بالمائة
وينتظر ان يعمل المشروع على تحقيق التنمية والحركية الاقتصادية بالمنطقة خلال السنوات القادمة حيث من المتوقع أن يمكن من احداث 10 آلاف موطن شغل في قطاع تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقم.
و يتضمن المشروع محضنة للمؤسسات الناشئة وفضاءات لايواء الشركات المتوسطة والكبرى الناشطة في قطاع تكنولوجيات المعلومات و الاتصال
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