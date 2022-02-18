وزراء املاك الدولة و تكنولوجيات الاتصال والتجهيز يدعون الى  مزيد  التنسيق بين مختلف المتدخلين لاستكمال  مشروع توسعة القطب التكنولوجي الغزالة


Publié le Vendredi 18 Février 2022 - 17:46 قراءة: 0 د, 54 ث
      
دعا وزراء أملاك الدولة و الشؤون العقارية محمد الرقيق و التجهيز والاسكان سارة الزنزري و تكنولوجيات الاتصال نزار بن ناجي إلى ضرورة تضافر الجهود ومزيد التنسيق بين مختلف المتدخلين للعمل على استكمال مشروع توسعة القطب التكنولوجي الغزالة
و أوصوا اليوم الجمعة خلال جلسة عمل انعقدت بمقر القطب التكنولوجي الغزالة بولاية أريانة بمزيد السعي من اجل تذليل كل الصعوبات ليدخل هذا المشروع حيز التنفيذ في اسرع الآجال
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وتم خلال هذه الجلسة تقديم لمحة عن مكونات المشروع ومدى تقدم أشغاله واستعراض المراحل المتبقية منه خصوصا وانها تشهد بعض الاشكاليات العقارية و القانونية بما في ذلك الربط بشبكة المستلزمين العموميين
كما تم خلال النقاش تدارس الحلول الممكنة لحلحلة هذه الاشكاليات و استئناف الأشغال في أقرب وقت لاستكمال المشروع و دخوله حيز التنفيذ
و للإشارة فان نسبة تقدم الاشغال في مشروع القطب التكنولوجي الغزالة بلغت 80 بالمائة
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وينتظر ان يعمل المشروع على تحقيق التنمية والحركية الاقتصادية بالمنطقة خلال السنوات القادمة حيث من المتوقع أن يمكن من احداث 10 آلاف موطن شغل في قطاع تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقم.
و يتضمن المشروع محضنة للمؤسسات الناشئة وفضاءات لايواء الشركات المتوسطة والكبرى الناشطة في قطاع تكنولوجيات المعلومات و الاتصال


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