نابل: التدخّل لاتخاذ الإجراءات اللازمة لفائدة امرأة بعد تعمّد عائلتها تقييدها بالسلاسل (معتمد قرمبالية)

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أكّد معتمد قرمبالية من ولاية نابل طارق صالح انه تم اليوم الجمعة بالتنسيق مع مصالح المندوبية الجهوية للمرأة والطفولة والاسرة والمصالح الأمنية في الجهة التدخّل لاتّخاذ الإجراءات اللازمة في شأن وضعية مرأة في العقد الخامس من عمرها بعد أن تمّ التفطّن إليها مقيّدة بالسلاسل بمنزلها الكائن في منطقة الطوريف من معتمدية قرمبالية.وأضاف المصدر ذاته، في تصريح لصحفية (وات)، أنّه سيتمّ إخضاع هذه المرأة التي تشكو اضطرابات نفسية للفحص الطبي والنفسي والتشاور مع المصالح المعنية لإيوائها بأحد المراكز المختصة للعناية بها، مبيّنا انه سيتم فتح بحث اجتماعي للعائلة .وذكر أنّه تمّ عقد جلسة مع المصالح المعنية لمعاينة هذه الوضعية الاجتماعية واتخاذ الإجراءات اللازمة بهدف توفير الإحاطة النفسية والاجتماعية الضرورية.وللاشارة فان هذه المرأة كانت تغادر المنزل في كل مرّة دون وجهة محدّدة باعتبار انها تشكو اضطرابات نفسية وهي تقيم مع أمها العجوز التي استعصى عليها مراقبتها ممّا اضطرها الى تقييدها بسلاسل حديدية.