تصفيات مونديال 2022: الفيفا يضبط موعدين جديدين للمواجهة المزدوجة بين المنتخبين التونسي والمالي


Publié le Vendredi 18 Février 2022 - 17:41 قراءة: 0 د, 25 ث
      
قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ضبط موعدين جديدين لمباراتي تونس ومالي في اطار الدور الحاسم المؤهل لنهائيات كاس العالم (قطر 2022) ذهابا بملعب 26 مارس بباماكو يوم الجمعة 25 مارس المقبل انطلاقا من الساعة السادسة مساء بتوقيت تونس وايابا بملعب حمادي العقربي برادس يوم الثلاثاء 29 من الشهر ذاته بداية من الساعة الثامنة والنصف ليلا.
وكانت الجامعة التونسية لكرة القدم قد تقدمت باعتراض حول التاريخ الاول لهذه المواجهة المزدوجة (24 و27 مارس) باعتبار ضيق الفترة الزمنية الفاصلة بين مباراتي الذهاب والاياب.

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