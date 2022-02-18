وزير الخارجية عثمان الجرندي ل"وات" رئيس الجمهورية اوضح لنظرائه الاوروبيين والافارقة حقيقة الوضع السياسي في تونس وتمسكه بمسار الحقوق والحريات ولقي تفاعلا ايجابيا منهم


Publié le Vendredi 18 Février 2022 - 17:27 قراءة: 1 د, 2 ث
      
وات - (من مبعوثة وات الخاصة هدى الهمامي) -افاد وزير الخارجية عثمان الجرندي ان رئيس الجمهورية تطرق خلال لقاءاته مع نظرائه الاوروبيين والافارقة وكبار المسؤولين من القارتين، الى الوضع السياسي الحالي في تونس والاسباب التي ادت به الى اتخاذ جملة التدابير والاجراءات الاستثنائية ومآلاتها، مضيفا ان رئيس الدولة اكد لهؤلاء المسؤولين تمسكه الثابت بمسار الحقوق والحريات
واشار وزير الخارجية الى ان هذه "المحادثات التي تمت بكل شفافية ومصارحة، لقيت تفاعلا ايجابيا من الطرفين الاوروبي والافريقي
...

كما اوضح الجرندي ان اختيار تونس ضمن ستة بلدان افريقية لتمكينها من آلية ام ارنا mRNA لصناعة التلاقيح، تاتي كاعتراف من جميع الاطراف بانها دولة متقدمة لا سيما في مجال الصناعة الدوائية وفي امجال الصحي عموما وخاصة فيما يتعلق بمجابهة جائحة كورونا مما اهلها لتكون مثالا يحتذى به في القارة الافريقية وحتى على الصعيد العالمي من خلال نسبة التلاقيح العالية والتي قال انها "تعتبر نسبا عالمية "

واضاف في السياق نفسه ان هذه المبادرة ستمكن تونس من صناعة التلقيح ضد كورونا وتلاقيح اخرى،كما سيساعد تونس في الحصول على الموافقة على طلبها الذي تقدمت به في اخر قمة للاتحاد الافريقي لاحتضان "الوكالة الافريقية لصناعة الادوية"
..

مبينا ان وفدا مختصا من الاتحاد الافريقي سيزور تونس قريبا للاطلاع على المستوى الذي وصلت اليه بلادنا في مجال صناعة الادوية ومدى تطور المختبرات التي تعد من الطراز العالمي.

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