المنستير: وقفة احتجاجية أمام السّجن المدني للمطالبة بالمستحقات المالية لأعوان سلك السجون والاصلاح

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نفّذت اليوم النقابة الأساسية للسجن المدني في المنستير وقفة احتجاجية أمام السجن المدني بالمنستير تبنّتها النقابة الجهوية لقوات الأمن الداخلي بالمنستير تتواصل يومي الإثنين والثلاثاء 21 و22 فيفري الجاري لمدة 3 ساعات للمطالبة بمستحقاتهم المالية واحتجاجا على التهميش الذي يتعرض له سلك السجون والإصلاح من قبل وزارة العدل وفق ما صرّح به لــ(وات) الكاتب العام للنقابة الجهوية لقوّات الأمن الداخلي في المنستير مراد بن صالح.وأضاف أنّهم يطالبون بصرف المستحقات المالية لسلك السجون والإصلاح على غرار بقية الأسلاك الأمنية، وإعادة إدماج سلك السجون والإصلاح في مكانه الطبيعي صلب وزارة الداخلية كما هو معمول به قبل الثورة.ويطالبون أيضا المصالح المالية برئاسة الحكومة بتمكين أعوان السجون والإصلاح من حقوقهم في صرف جراياتهم في المواقيت المعتادة والقطع مع تأخير صرفها علاوة على مواضيع أخرى مهنية متعلقة بتوقيت العمل، وتسوية وضعية أصحاب الشهائد العلمية حسب ذات المصدر.وأكد مراد بن صالح أنّه إذ لم تتفاعل سلطة الإشراف بوزارة العدل مع مطالبهم سيصعّدون بالتنسيق مع المكتب الوطني للنقابة الوطنية لقوّات الأمن الداخلي في تحركاتهم الاحتجاجات كمقاطعة تأمين المحاكم في سائر الأيام.