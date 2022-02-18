وزير الشؤون الاجتماعية يبحث مع سفير الاتحاد الأوروبي بتونس سبل تعزيز التعاون لا سيما في مسألة الهجرة والحماية الاجتماعية


Publié le Vendredi 18 Février 2022 - 15:42 قراءة: 0 د, 39 ث
      
تركز لقاء وزير الشؤون الاجتماعية، مالك الزاهي صباح الجمعة بسفير الاتحاد الأوروبي بتونس، ماركوس كورنارو، على سبل تعزيز التعاون المشترك لا سيما في ما يتعلق بمسألة الهجرة والحماية الاجتماعية، اضافة الى متابعة مدى تقدم المشاريع المشتركة.

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واستعرض وزير الشؤون الاجتماعية، وفق بلاغ للوزارة، جملة البرامج ومشاريع التعاون بين الجانبين، مثمنا بالمناسبة الدعم المستمر الذي ما انفكت تلقاه تونس من قبل الاتحاد الأوروبي.

كما أبرز الحرص على مزيد تجذير علاقات الشراكة مع الاتحاد الأوروبي وذلك في إطار مقاربة شاملة ترسخ مفهوم الحقوق والعدالة الاجتماعية بين الفئات والجهات بما يساهم في بناء تونس الجديدة.
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ومن جانبه أكد السفير، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي، عن مواصلة الاتحاد الأوروبي دعم تونس في هذه المرحلة التاريخية الهامة ومزيد متابعة مشاريع التعاون المشترك وتطويرها وذلك في إطار نظرة استشرافية تعزز الإصلاحات الكبرى لبناء تونس المستقبل.


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