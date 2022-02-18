جندوبة: رفع الحجز عن مواشي وشاحنة والد الشاب الذي توفي إثر إضرام النار في جسده مطلع الشهر الجاري

وات - قضت الدائرة الجناحية الأولى بالمحكمة الابتدائية بجندوبة، في جلستها المنعقدة يوم أمس الاربعاء، برفع الحجز عن شاحنة ومواشي والد الشاب الذي توفي بعد ان أضرم النار بجسده في الخامس من شهر فيفري الجاري امام منطقة الحرس الوطني بطبرقة احتجاجا على عملية الحجز، وفق ما أكده المتهم ومحاميه ومصدر اداري بالجهة لـ"وات".
واعتبر محمد القضقاضي، صاحب الشاحنة الذي اتهم من قبل فرقة الأبحاث والتفتيش بانه كان بصدد تهريب المواشي من الجزائر، ان المحكمة انصفته وانتصرت، وفق تعبيره، للحقيقة التي لم يسمتع اليها الاعوان الذين اقتادوه الى المنطقة قبل ان يلتحق به ابنه البالغ من العمر 22 سنة ويقدم على حرق جسده احتجاجا على عملية الحجز التي طالت مواشيه وشاحنته، ما أسفر عن إيوائه بمستشفى الحرق البليغة ببن عروس أين فارق الحياة بعد 10 أيام.
وأضاف في تصريح لـ"وات" انه فوجئ فور خروجه من الجلسة بأن الجهات المعنية عمدت يوم أمس الى ذبح مواشيه التي كانت محجوزة على ذمة الديوانة قبل ان يتم تنفيذ الحكم.
ووفق مصدر طبي فان قطيع المواشي هو من الماعز ويعدّ 39 راسا نفق منها رأسان في وقت سابق وتم ذبح باقي القطيع يوم أمس.
واستند حكم الدائرة على ما توفر بملف القضية من مؤيدات كان قد قدمها المشتكى به المتهم بالتهريب في محضر البداية الذي حرر بحضور محاميه قبل ان يقدم ابنه على اضرام النار في جسده.
يذكر وزارة الداخلية ووالي جندوبة كانا قد استدعيا والد الشاب المتوفى للبحث والاستفسار حول الاسباب التي دفعت بابنه إلى حرق جسده.
واعتبر محمد القضقاضي، صاحب الشاحنة الذي اتهم من قبل فرقة الأبحاث والتفتيش بانه كان بصدد تهريب المواشي من الجزائر، ان المحكمة انصفته وانتصرت، وفق تعبيره، للحقيقة التي لم يسمتع اليها الاعوان الذين اقتادوه الى المنطقة قبل ان يلتحق به ابنه البالغ من العمر 22 سنة ويقدم على حرق جسده احتجاجا على عملية الحجز التي طالت مواشيه وشاحنته، ما أسفر عن إيوائه بمستشفى الحرق البليغة ببن عروس أين فارق الحياة بعد 10 أيام.
وأضاف في تصريح لـ"وات" انه فوجئ فور خروجه من الجلسة بأن الجهات المعنية عمدت يوم أمس الى ذبح مواشيه التي كانت محجوزة على ذمة الديوانة قبل ان يتم تنفيذ الحكم.
ووفق مصدر طبي فان قطيع المواشي هو من الماعز ويعدّ 39 راسا نفق منها رأسان في وقت سابق وتم ذبح باقي القطيع يوم أمس.
واستند حكم الدائرة على ما توفر بملف القضية من مؤيدات كان قد قدمها المشتكى به المتهم بالتهريب في محضر البداية الذي حرر بحضور محاميه قبل ان يقدم ابنه على اضرام النار في جسده.
يذكر وزارة الداخلية ووالي جندوبة كانا قد استدعيا والد الشاب المتوفى للبحث والاستفسار حول الاسباب التي دفعت بابنه إلى حرق جسده.
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