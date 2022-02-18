هبة صينية جديدة مكونة من مليون 500 ألف جرعة تلقيح ضد كورونا تصل الأسبوع القادم إلى تونس


Publié le Vendredi 18 Février 2022 - 13:54 قراءة: 0 د, 34 ث
      
من المنتظر أن تصل خلال الأسبوع القادم إلى تونس، هبة صينية جديدة من اللقاحات المضادة لكوفيد 19، تشمل نحو مليون
و500 ألف جرعة تطعيم.
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وأفاد سفير جمهورية الصين الشعبية المعتمد بتونس "جانغ جيان غواه"، في تصريح إعلامي اليوم الجمعة، أن هذه الهبة الصينية من اللقاحات ستصل إلى تونس يوم 22 أو 23 فيفري الحالي، معبرا عن مواصلة بلاده دعم تونس في جميع المجالات.

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يذكر أن تونس تلقت عدة شحنات من التلاقيح المضادة لكورونا ممنوحة من جمهورية الصين الشعبية، وكان أولها هبة صينية من التلاقيح تسلمتها تونس يوم 25 مارس 2021، وتمثلت في 200 ألف تلقيح من نوع "سينوفاك"، وذلك بعد نحو أسبوعين من انطلاق الحملة الوطنية للتلقيح ضد كورونا يوم 13 مارس 2021.




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