الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية تحذر مستعملي الأنترنات من وجود ثغرات خطيرة جدا في متصفح الواب "غوغل كروم"

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حذّرت الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية مستعملي الشبكات المعلوماتية والأنترنات من وجود ثغرات خطيرة جدا في متصفح الواب "غوغل كروم"، متصفح الواب الأكثر استعمالا من قبل المبحرين على الأنترنات في تونس.واوضحت الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية في بلاغ لها، الجمعة، ان استغلال هذه الثغرات من قبل القراصنة يتم بعد حث مستعملي الأنترنات على الدخول إلى صفحة "واب" مشبوهة وتحتوي على برمجيات خبيثة.ويمكن استغلال هذه الثغرات من قبل القراصنة من تنفيذ تعليمات اعتباطية عن بعد ومن تعطيل الخدمة كما يؤدي أيضا إلى فقدان سرية المعطيات . وفي هذا الإطار، اكدت الوكالة ضرورة وأهمية القيام بالتحيينات الضرورية الخاصة بـــ"كروم" واستغلال النسخة الأخيرة منه 98.0.4758.102 .