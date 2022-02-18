على هامش القمة الافريقية الاوروبية ..وزير الخارجية يلتقي المفوض الأوروبي للجوار والتوسّع

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التقى عثمان الجرندي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج يوم امس الخميس بمقرّ المفوضيّة الأوروبية المفوض الأوروبي للجوار والتوسّع أوليفر فاريلي .وياتي هذا اللقاء في إطار مشاركة رئيس الجمهورية في أشغال القمة الإفريقية الأوروبية السادسة المنعقدة أشغالها في العاصمة البلجيكية بروكسال يومي 17 و18 فيفري 2022 وفق بلاغ لوزارة الخارجية اليوم الجمعةواشاد المسؤول الاوربي خلال اللقاء بخصوصية الشراكة التونسية الأوروبية وحرصه الشخصي على مواصلة دعم المسار الإصلاحي في تونس ومعاضدة الجهود الوطنية لتحقيق نمو إقتصادي يسمح بتجاوز مخلفات الأزمة الصحية وذلك من خلال التسريع في صرف الموارد المالية المتفق عليها وتمويل مشاريع جديدة عبر الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامةكما عبّر اوليفر فاريلي عن امتنانه للوزير على الدعوة التي وجّها له لزيارة تونس من 1 إلى 3 مارس 2022 والتي ستشكل فرصة متجدّدة للتأكيد على استعداد الإتحاد الأوروبي لمواصلة الوقوف إلى جانب تونس وإيمانه بقدرتها على إنجاح مسارها الإصلاحي وتطلّعه إلى أن يكون هذا المسار دعامة لديمقراطيتها.من جهته اكد عثمان الجرندي على أن زيارة رئيس الجمهورية لبروكسال تجسّم حرصه على تمتين علاقات الشراكة التاريخية التي تجمع تونس بالاتحاد الأوروبي وضرورة الإرتقاء بها إلى مستويات أعلى وفق مقاربة جديدة تستجيب لتطلعات شعوب وشباب ضفتي البحر الأبيض المتوسّط.وفي هذا السياق أفاد الوزير أن خارطة الطريق التي أعلنها رئيس الدولة في 13 ديسمبر 2021 وجميع الإجراءات التي تلتها تأتي إستجابة لتطلعات الشعب التونسي من أجل إرساء نظام سياسي ديمقراطي يعكس إرادته ويضمن له العيش الكريم صلب مؤسسات عادلة وقوية.وأضاف أن الدولة التونسية ماضية في طريق الإصلاح في كنف إحترام حرية الرأي والتعبير وقيم حقوق الإنسان التي تتقاسمها مع شركائها الأوروبيين.وتطرّق المسؤولان إلى عدد من المواضيع الإقليمية وعلى رأسها تطورات الوضع في ليبيا مؤكدين على حرصهما على ضرورة إنجاح المسار السياسي الليبي والمحافظة على إستقراره بما يضمن أمن دول الجوار والمنطقة ككل من مخاطر الإرهاب والهجرة غير الشرعية على وجه الخصوص.