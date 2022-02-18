رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة: تراجع الإقبال على التلقيح ضد فيروس كورونا في الصيدليات

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سجّل إقبال المواطنين على التلقيح في الصيدليات الخاصة تراجعا ملحوظا لاسيما مع انطلاق الحملة الثانية للتلقيح داخل الصيدليات، وفق ما أفاد به رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة علي بصيلة، في تصريح، اليوم الجمعة، لوكالة تونس افريقيا للأنباء.وأكد بصيلة أن عدد المواطنين الذين تلقّوا التلقيح ضد فيروس كورونا المستجد في الصيدليات منذ انطلاق الحملة الثانية، قبل أكثر من شهر، لم يتجاوز 4 آلاف مطعّم.وانطلقت الحملة الثانية للتلقيح بشكل مجاني في الصيدليات الخاصة لفائدة المواطنين البالغين أكثر من 18 سنة فما فوق باستعمال اللقاح "جونسون آند جونسون" ذي الجرعة الواحدة واللقاح الصيني "كورونا فاك".وأرجع بصيلة ضعف إقبال المواطنين على التطعيم سواء في الصيدليات الخاصة أو في مراكز التلقيح التابعة لوزارة الصحة إلى اعتقادهم في تراجع انتشار الوباء رغم أن وزارة الصحة تشدد على أهمية التلقيح لتجنب العدوى.ولم يقبل على مراكز التلقيح أمس الخميس 17 فيفري الجاري سوى 2698 شخصا منهم 927 شخصا تلقوا الجرعة الأولى، و308 شخصا حصلوا على الجرعة الثانية و1438 شخصا تلقوا جرعة تعزيز المناعة، و25 شخصا تلقوا جرعة السفر، وفق بلاغ صادر اليوم عن وزرة الصحة.يشار إلى أن الحملة الأولى للتلقيح في الصيدليات الخاصة كانت قد انطلقت في منتصف شهر أوت الماضي. وبإمكان المواطنين الراغبين في التلقيح الحصول على موعد مباشرة عند الاتصال بالصيدليات أو عبر النفاذ إلى منظومة التلقيح "إيفاكس".