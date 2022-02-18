تونس تسجل ارتفاعا في نسبة امتلاء السدود بحلول منتصف فيفري 2022 لتقارب 50 بالمائة

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بلغ اجمالي مخزون السدود التونسية بحلول منتصف فيفري 2022 ، مليار و 144 مليون متر مكعب وناهزت نسبة إمتلاء هذه المنشئات 5ر49 بالمائة وفق المرصد الوطني للفلاحة.وأظهرت البيانات التي أوردها المرصد ضمن نشريته لشهر فيفري 2022 ، ان الايرادات الجملية للسدود بلغت يوم 14 فيفري 2022 زهاء 837 مليون متر مكعب مما يشكل زيادة بنحو 261 مليون متر مكعب عن بيانات نفس الفترة من 2021 .وقارب معدل كميات الأمطار بكامل البلاد، خلال الفترة الممتدة من 1 سبتمبر 2021 و 14 فيفري 2022 ، زهاء 74 مليمترا مما يشكل 50 بالمائة مقارنة بالفترة الممتدة من 1 سبتمبر 2020 الى 14 فيفري 2021 وافضى ذلك الى عجز على مستوى جل مناطق البلاد.وتصدرت منطقة الجنوب الشرقي، قائمة العجز بنسبة 6ر80 بالمائة يليها الوسط الغربي بنسبة 5ر70 بالمائة والجنوب الغربي بنسبة 1ر66 بالمائة و الوسط الشرقي بنسبة 2ر61 بالمائة والشمال الشرقي بنسبة 9ر19 بالمائة واخيرا الشمال الغربي بنسبة 1ر44 بالمائة.