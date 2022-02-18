بن عروس: حجز 51 الف و200 بيضة 9ر3 اطنان من الفارينة المدعمة


Publié le Vendredi 18 Février 2022 - 14:31 قراءة: 0 د, 42 ث
      
تمكن أعوان المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة ببن عروس في إطار الحملات المشتركة التي تقوم بها مع الفرقة الجهوية للشرطة البلدية من حجز 51 ألف و200 بيضة و3 فاصل 9 اطنان من الفارينة المدعمة.

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وافاد المدير الجهوي للتجارة بالجهة الصادق للاّهم "وات"، بانه تم حجز الكمية المذكورة حجزا فعليا وتحرير محاضر في الغرض، في انتظار استيفاء بقية الإجراءات القانونية ضد المخالفين .

وتأتي هذه العملية، وفق نفس المصدر، في سياق أعمال الرقابة الدورية التي تقوم بها المصالح المعنية للتصدي للممارسات الاحتكارية والتجاوزات الحاصلة في بعض القطاعات خاصة المتعلقة منها بالمواد الحساسة و المدخلات الأساسية للإنتاج كما تأتي في إطار تنفيذ برنامج وزارة التجارة وتنمية الصادرات المتعلق بالتصدي لهذه الممارسات وكل أشكال المضاربة.
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وقد تم حجز الكميات المذكورة من البيض بجهة المروجات وتحرير مخالفة مسك منتوج قصد المضاربة فيه ومن اجل الإخلال بتراتيب الدعم في الكميات المحجوزة من مادة الفارينة بجهة الزهراء.

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