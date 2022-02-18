بن عروس: حجز 51 الف و200 بيضة 9ر3 اطنان من الفارينة المدعمة

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تمكن أعوان المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة ببن عروس في إطار الحملات المشتركة التي تقوم بها مع الفرقة الجهوية للشرطة البلدية من حجز 51 ألف و200 بيضة و3 فاصل 9 اطنان من الفارينة المدعمة.وافاد المدير الجهوي للتجارة بالجهة الصادق للاّهم "وات"، بانه تم حجز الكمية المذكورة حجزا فعليا وتحرير محاضر في الغرض، في انتظار استيفاء بقية الإجراءات القانونية ضد المخالفين .وتأتي هذه العملية، وفق نفس المصدر، في سياق أعمال الرقابة الدورية التي تقوم بها المصالح المعنية للتصدي للممارسات الاحتكارية والتجاوزات الحاصلة في بعض القطاعات خاصة المتعلقة منها بالمواد الحساسة و المدخلات الأساسية للإنتاج كما تأتي في إطار تنفيذ برنامج وزارة التجارة وتنمية الصادرات المتعلق بالتصدي لهذه الممارسات وكل أشكال المضاربة.وقد تم حجز الكميات المذكورة من البيض بجهة المروجات وتحرير مخالفة مسك منتوج قصد المضاربة فيه ومن اجل الإخلال بتراتيب الدعم في الكميات المحجوزة من مادة الفارينة بجهة الزهراء.