وزارة تكنولوجيات الاتصال تفتح باب ترشح الشركات الناشئة للمشاركة في صالون المعلومات المنعقد بأبيدجان موفى ماي 2022


Publié le Vendredi 18 Février 2022 - 14:43 قراءة: 0 د, 42 ث
      
دعت وزارة تكنولوجيات الاتصال الشركات الناشئة ومتناهية الصغر الى تقديم ترشحاتها للمشاركة ضمن قرية تونس للتجديد التي ستقام على هامش صالون المعلومات والاتصال الذي سيتنظم بالعاصمة الايفوارية ابيدجان من 30 ماي الى 1 جوان 2022.

...


وبينت الوزارة في بلاغ أصدرته، الخميس، ان المشاريع التي سيتم ترشيحها بشكل نهائي للعرض ضمن القرية ستتوفر على عدة عناصر من بينها تقديم منتوجات وخدمات موجهة الى السوق الافريقية وتميزها وحضور عنصر التجديد واعتمادها على نموذج اقتصادي علما وان باب الترشحات سيغلق بحلول يون 7 مارس 2022

..


ودعت الوزارة الشركات المهتمة، الى تقديم ملف يتضمن شرحا مفصلا للمنتوج او الخدمة ودراسة حول السوق او اي دراسة للاستفادة من السوق الافريقية ويمكن تحميل المعطيات من المواقع الالكترونية المخصصة لقرية تونس للتجديد.

وستجرى الشركات التي تم قبول ملفات ترشحها، مقابلات مع لجنة مشكلة للغرض، ستقوم بترشيح 10 شركات ناشئة ومتناهية الصغر للتكفل بمشاركتها ضمن فعاليات القرية .



Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 241282



  1.90% (196179 participants des 16+)

En continu

Toutes les news

الجمعة 18 فيفري 2022 | 17 رجب 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:31 18:05 15:36 12:40 07:04 05:38
Babnet
21°
 Babnet21° Babnet % 52 :الرطــوبة
تونــس Babnet13°
5.14 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الجمعةالسبتالأحدالاثنينالثلاثاء
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
21°-1322°-1217°-1217°-1016°-12
  • Avoirs en devises
    23431,0

  • (17 fev)
  • Jours d'importation
    131
  •              1 € = 3,27800 DT        1$ =2,88057 DT
  • Solde Compte du Trésor   (17 fev)   825,98 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة


   