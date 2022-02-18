وزارة تكنولوجيات الاتصال تفتح باب ترشح الشركات الناشئة للمشاركة في صالون المعلومات المنعقد بأبيدجان موفى ماي 2022

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دعت وزارة تكنولوجيات الاتصال الشركات الناشئة ومتناهية الصغر الى تقديم ترشحاتها للمشاركة ضمن قرية تونس للتجديد التي ستقام على هامش صالون المعلومات والاتصال الذي سيتنظم بالعاصمة الايفوارية ابيدجان من 30 ماي الى 1 جوان 2022.وبينت الوزارة في بلاغ أصدرته، الخميس، ان المشاريع التي سيتم ترشيحها بشكل نهائي للعرض ضمن القرية ستتوفر على عدة عناصر من بينها تقديم منتوجات وخدمات موجهة الى السوق الافريقية وتميزها وحضور عنصر التجديد واعتمادها على نموذج اقتصادي علما وان باب الترشحات سيغلق بحلول يون 7 مارس 2022ودعت الوزارة الشركات المهتمة، الى تقديم ملف يتضمن شرحا مفصلا للمنتوج او الخدمة ودراسة حول السوق او اي دراسة للاستفادة من السوق الافريقية ويمكن تحميل المعطيات من المواقع الالكترونية المخصصة لقرية تونس للتجديد.وستجرى الشركات التي تم قبول ملفات ترشحها، مقابلات مع لجنة مشكلة للغرض، ستقوم بترشيح 10 شركات ناشئة ومتناهية الصغر للتكفل بمشاركتها ضمن فعاليات القرية .