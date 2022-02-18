رئيس الجمهورية قيس سعيد : تونس شددت منذ بداية ازمة كورونا على ضرورة وضع مقاربة انسانية لمجابهة الجائحة

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اكد رئيس الجمهورية قيس سعيد اليوم الجمعة ،ان تونس شددت منذ بداية ازمة كوفيد 19 في نهاية سنة 2019، على ضرورة وضع مقاربة انسانية لمجابهة جائحة كورونا وتداعياتهاوذكر في كلمة القاها اليوم خلال الندوة الصحفية التي انعقدت للاعلان عن الدول الافريقية الستة التي تم اختيارها لتصنيع اللقاح المضاد للكورونا وتسويقه داخل القارة وخارجها، ان تونس تقدمت منذ بداية الازمة الصحية العالمية، بمبادرة مشتركة مع فرنسا لمجلس الامن وتمت المصادقة عليها بالاجماع ،مضيفا ان هذه المبادرة تمت وفق مقاربة مختلفة عما عهدته منظمة الامم المتحدة والمنظمات الدوليةواشار رئيس الجمهورية ان تونس وقعت اثر ذلك على جملة من الاتفاقيات لا سيما منها الاتفاقية الدولية للتأهب للكوارث الصحية تحسبا لازمات اخرى قد يشهدها العالم باسره.وقال الرئيس قيس سعيد ان تونس ستكون في الموعد وستقوم بانتاج اللقاح مشيرا الى انه في مثل هذه الوضعيات الانسانية "لا يمكن الحديث عن ملكية فكرية"ووصف الاعلان الذي تم اليوم بانه تاريخي قائلا "سنصنع التاريخ معا من خلال اليات جديدة مختلفة وفعالة وعبر تعاون مثمر مع جميع الاطراف".يشار الى ان رئيس الجمهورية يشارك منذ امس في اشغال القمة الاوروبية /الافريقية السادسة الملتئمة بالعاصمة البلجيكية بروكسيل، واجرى على هامشها سلسلة من المحادثات الثنائية مع عدد من القادة والزعماء منهم الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس المجلس الليبي محمد المنفي والرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني ورئيس ساحل العاج الحسن واتارا والرئيس النيجيري محمد بوخاري.كما شارك رئيس الجمهورية مساء امس في حلقة نقاش حول محور "الامن والسلم والحوكمة"