متابعة للوضع الوبائي بمختلف الولايات: الجمعة 18 فيفري

وات -

. ..

مدنين: تسجيل حالتي وفاة و248 اصابة جديدة بفيروس "كورونا"



. .

الكاف: تسجيل 58 إصابة بفيروس "كوفيد19" وتراجع ملحوظ للوباء في الجهة

توفي مصابان (02) بسبب فيروس "كورونا" خلال ال24 ساعة الاخيرة ليرتفع العدد الجملي لوفايات الفيروس بولاية مدنين منذ ظهوره الى 1411 حالة وفاة، وسجلت مختلف المخابر الخاصة والمخبر المرجعي بالمستشفى الجهوي الصادق المقدم بجربة 248 اصابة جديدة منها 245 اصابة محلية ارتفع على اثرها العدد الجملي للاصابات المحلية الى 49233 اصابةوبين مدير الصحة الوقائية بالادارة الجهوية للصحة بمدنين زيد العنز ل"وات" ان الاصابات المحلية الجديدة والوافدة، جاءت من جملة 961 عينة خضعت للتحليل بين سريع ومخبري لتتراجع نسبة الحدوث لليوم الثاني على التوالي الى 25 فاصل 8 بالمائة.وتوزعت الاصابات المحلية الجديدة بمدنين الجنوبية ب84 اصابة (منها حوالي 60 اصابة نتائجها متخلدة) و39 اصابة بجرجيس و38 اصابة بحومة السوق و27 اصابة ببن قردان و21 اصابة ببني خداش و14 اصابة بمدنين الشمالية و13 اصابة بميدون و11 اصابة بسيدي مخلوف و4 اصابات باجيم، في حين شملت هذه الاصابات 28 تلميذا ورضيعين ليرتفع العدد الجملي لاصابات شهر فيفري في صفوف التلاميذ 463 اصابة و51 اصابة لدى الاطفال في سن ما قبل الدراسة.أحصت الإدارة الجهوية للصحة بالكاف، اليوم الجمعة، في تحيينها اليومي لتطور الوضع الوبائي المتصل بانتشار جائحة "كورونا" 58 إصابة جديدة، دون تسجيل أية حالة وفاة وذلك من مجموع 150 تحليلا مخبريا لعينات رفعت بتاريخ 16 فيفريوأبرز التحيين اليومي الجديد تواصل انخفاض نسبة الإيجابية في التحاليل المخبرية التي بلغت اليوم 38 فاصل 66 بالمائة وذلك بالتوازي مع انخفاض عدد الحالات النشيطة المسجلة بالجهة خلال الخمسة أيام الأخيرة إلى 425 حالة وهو ما يبرز، وفق رئيس مصلحة الإعلام والبرامج الصحية بالإدارة الجهوية للصحة عبد الباقي الجمني تراجع الوباء في الجهة بصفة متواصلة، على حد تعبيرهكما سجل عدد المقيمين بالمستشفيات بسبب "كوفيد 19" بدوره تراجعا ملحوظا حيث بلغ عددهم اليوم 22 مصابا منهم 06 نرضى يقيمون في اقسام الانعاش والعلاج المكثفويرتفع، وفق التحيين الجديد، إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس الى 24603 حالات منها 24178 حالة تعاف فيما استقر عدد الوفيات في حدود 743 شخصا جلهم من كبار السن، وفق ما جاء في الاحصائيات.