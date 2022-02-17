الرئيس قيس سعيد ل"وات": افريقيا للافارقة ولا بد من عودة الاموال والثروات المنهوبة الى شعوب القارة


Publié le Jeudi 17 Février 2022 - 22:28 قراءة: 0 د, 58 ث
      
(من مبعوثة وات الخاصة هدى الهمامي) -قال رئيس الجمهورية قيس سعيد الخميس ان "افريقيا للافارقة وانه لا بد من عودة الاموال والثروات المنهوبة الى شعوب القارة التي تعاني اوضاعا متردية اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا "

...

وشدد في تصريح لمبعوثة :وات" على هامش مشاركته في القمة السادسة للاتحاد الاوروبي/الاتحاد الافريقي في بروكسيل، على "ضرورة بناء علاقات بين دول الاتحاد الاوروبي والاتحاد الافريقي وفق معايير جديدة تقوم على الندية وعلى المصارحة والمكاشفة والقيام بقراءة صحيحة ثابتة نابعة من ارادة الشعوب لمعرفة الحقائق والوصول الى تحقيق العدل"

وتساءل رئيس الجمهورية عن "ماهية انزعاج بعض الدول عندما يتكلم البعض الاخر عن الحقائق، ويسمحون لانفسهم بالتدخل في شؤون الاخرين ويتحدثون عن القضاء العادل وعن استقلال القضاء فيما يقومون هم بالتستر عن الجرائم وعن نهب ثروات الشعوب"
..

مؤكدا على" اهمية معالجة الاسباب الحقيقية والفعلية للاوضاع المتردية في القارة السمراء لا معالجة النتائج تحت مسميات
جديدة "
وذكر بان منظمة الوحدة الافريقية "كانت حلما لشعوب المنطقة سرعان ما تبخر"


يشار الى ان اشغال الدورة السادسة للقمة الاوروبية/ الافريقية انطلقت صباح اليوم في العاصمة البلجيكية بروكسيل وتستمر حتى يوم غد الجمعة، بحضور حوالي 50 من قادة وزعماء ورؤساء حكومات القارتين الاوروبية والافريقية تحت شعار "افريقيا واوروبا..قارتان برؤية مشتركة حتى 2030"
سياسي /هدى






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