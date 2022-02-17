الشركة التونسية للسيارات تقترح بيع 000ر600 سهم عبرعرض بسعر ثابت للعموم

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تقترح الشركة التونسية للسيارات التي ادرجت مؤخرا بالسوق الرئيسية لبورصة تونس بيع 000ر600 سهم عبرعرض بسعر ثابت للعموم لجملة 000ر480 سهما بسعر 000ر17 دينارا للسهم الواحد، وكذلك توظيف شامل لجملة 000ر120 سهم لدى المستثمرين المحليين الراغبين في اقتناء أسهم بما قدره 250002 دينار على الأقل، بسعر 000ر17 دينارا للسهم الواحد.ويتولى البنك الوطني الفلاحي- ، الوسيط لدى البورصة ، عملية الإدراج، وفق ما أعلنته الشركة، الخميس، خلال اتصال مالي نظم بمناسبة طرح الشركة في بورصة تونس.ويفتتح الاكتتاب في الأسهم بداية من يوم الاثنين 21 فيفري 2022، ليتواصل إلى يوم الجمعة 4 مارس 2022 بدخول الغاية.وكانت الشركة التونسية للسيارات قد توفقت إلى إدخال أول علامة سيارات صينية وهي شيري إلى السوق التونسية والتي لاقت نجاحا لافتا مثلما يبرز ذلك سواء من خلال تعدد الموديلات المعروضة وحجم مبيعاتها، فضلا عن نتائجها المالية الإيجابية.وبلغ رقم معاملات الشركة التونسية للسيارات سنة 2020، 4ر86 مليون دينار بزيادة ناهزت 4ر79 بالمائة مقارنة بسنة 2019.وحققت الشركة أرباحا صافية تقدر ب 4ر5 مليون دينار بما يمثل عشرة أضعاف أرباح سنة 2019 وفي موفى ديسمبر 2021 بلغ رقم المعاملات 4ر71 مليون دينار أي بنسبة 3ر109 بالمائة من رقم المعاملات المتوقع في خطة العمل الخاصة بسنة 2021، و ذلك بفضل موديلات السيارات الجديدة التي تم طرحها مؤخرا في السوق.وأفضت دراسة السوق إلى اختيار شركة شيري التي تحتل المركز الأول من حيث صادرات السيارات وتتوفر على مجموعة واسعة من الأصناف والموديلات منها سيارات المدينة الصغيرة والطويلة والسيارات الرياضية، إضافة إلى جودة خدماتها لما بعد البيع.وقد تمّ التعاقد فعلا بين الشركتين سنة 2014 واثر الحصول على الموافقات الضرورية، شرعت الشركة التونسية للسيارات في ترويج سيارات شيري، وتمثلت الدفعة الأولى في 200 سيارة مصنفة شعبية وذلك بسعر 700ر18 دينار، وسرعان ما نفدت بسرعة فائقة.ونظرا للإقبال الكبير على سيارات شيري منذ إطلاقها في السوق التونسية، تطورت حصة الشركة من 300 سيارة سنة 2017 لتبلغ 800 سيارة سنة 2019، وتحصلت على حصة إضافية بجملة 600 سيارة.أمّا بالنسبة إلى سنة 2020، فقد بلغت حصتها 1200 سيارة وارتفعت الى 1640 سيارة في 2021، وبالتوازي مع ارتفاع مبيعاتها دعمت الشركة مجموعة سياراتها بسلسلة جديدة من السيارات الرياضية متعددة الأغراض وذلك تماشيا مع اتجاه السوق التونسية نحو هذا النوع من السيارات.وتواصل شيري تألقها في سوق السيارات الخفيفة إذ تمكنت من بيع 2175 سيارة سنة 2020 بما بوأها المرتبة الأولى بحصة تقدر ب 7ر43 بالمائة مقارنة مع العلامات الصينية الأخرى، كما نجحت العلامة في احتلال المركز السابع من حيث الترتيب العام لعلامات السيارات الأكثر مبيعا في تونس.