رئيس الدولة يتحادث مع الامينة العامة للمنظمة الدولية للفرونكوفونية ويؤكد  استكمال تونس كل التحضيرات اللوجستية الخاصة بتنظيم قمة جربة

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-تحادث رئيس الجمهورية قيس سعيد الخميس على هامش أشغال الدورة السادسة لقمة الاتحاد الأوروبي-الإتحاد الإفريقي مع لويز موشيكيوابو Louise MUSHIKIWABO، الأمينة العامة للمنظمة الدولية للفرنكوفونية.وجاء في بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية ان الرئيس قيس سعيد نوّه خلال المحادثة، بمستوى التنسيق القائم بين تونس والمنظمة الدولية للفرنكوفونية في إطار الإعداد للقمة القادمة للفرنكوفونية بجزيرة جربة، مؤكدا حرص تونس على توفير كل الظروف الملائمة حتى تكون هذه التظاهرة حدثا مميزا يعزز فرص وآفاق التعاون والتبادل في الفضاء الفرنكوفوني.+وأشار رئيس الدولة إلى أن تونس استكملت كل التحضيرات اللوجستية الخاصة بتنظيم القمة، وبأنها على أتم الاستعداد لاستقبال وفود الدول الشقيقة والصديقة، مشددا على يقينه بأن قمة جربة ستكون إطارا مهما لإعطاء دفع جديد لعمل المنظمة.وبيّن رئيس الدولة بأن تونس تتقاسم مع الدول الأعضاء في المنظمة الدولية للفرنكوفونية قيم الديمقراطية والحريات وحقوق الإنسان، وهي حريصة على مواصلة العمل المشترك من أجل صون هذه المبادئ ومزيد ترسيخها.كما تضمن البلاغ ان لويز موشيكاوابو اعربت من جانبها، عن ارتياحها لجاهزية تونس لاستقبال القمة المقبلة للفرنكوفونية، وأثنت على الجهود الدؤوبة التي تم بذلها في الغرض حتى تنعقد قمة جربة في أحسن الظروف.وأشارت كذلك، إلى ما تحقق من تقدم هام على مستوى إعداد النصوص التي ستصدر في أعقاب هذه القمة بالتنسيق بين المنظمة وتونس وباقي الدول الأعضاء.وأفادت في السياق نفسه ، بأن وفدا من كبار المسؤولين بالمنظمة الدولية للفرنكوفونية سيؤدي، قريبا، زيارة إلى تونس لاستكمال المشاورات مع الجهات التونسية المعنية بخصوص بعض الجوانب المضمونية، فضلا عن زيارة مختلف المواقع التي ستحتضن فعاليات القمة.