الرابطة المحترفة الاولى - تعيينات جكام مقابلات الجولة الثامنة

في ما يلي تعيينات حكام مقابلات الجولة الثامنة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم في مرحلتها الأولى :التي ستنطلق جميعها على الساعة الثانية بعد الظهر :
المجموعة الأولى:
السبت 19 فيفري 2022
في ملعب 15 أكتوبر ببنزرت
النادي البنزرتي - اتحاد تطاوين هيثم القصعي
الأحد 20 فيفري 2022
في ملعب حمام الأنف
نادي حمام الأنف - اتحاد بنقردان امير الوصيف
الأربعاء 2 مارس 2022
في ملعب حمادي العقربي برادس
الترجي الرياضي - أمل حمام سوسة يعين لاحقا
الخميس 3 مارس 2022
في ملعب المتلوي
نجم المتلوي - النادي الصفاقسي يعين لاحقا
المجموعة الثانية
السبت 19 فيفري 2022
في ملعب الشابة
هلال الشابة - الاتحاد المنستيري اسامة رزق الله
الأحد 20 فيفري 2022
في ملعب باجة
الأولمبي الباجي - الترجي الجرجيسي عامر شوشان
في ملعب أحمد خواجة المهدية
مستقبل الرجيش - النادي الافريقي امير العيادي
الأربعاء 2 مارس 2022
في ملعب حمام سوسة
النجم الساحلي - مستقبل سليمان يعين لاحقا
المجموعة الأولى:
السبت 19 فيفري 2022
في ملعب 15 أكتوبر ببنزرت
النادي البنزرتي - اتحاد تطاوين هيثم القصعي
الأحد 20 فيفري 2022
في ملعب حمام الأنف
نادي حمام الأنف - اتحاد بنقردان امير الوصيف
الأربعاء 2 مارس 2022
في ملعب حمادي العقربي برادس
الترجي الرياضي - أمل حمام سوسة يعين لاحقا
الخميس 3 مارس 2022
في ملعب المتلوي
نجم المتلوي - النادي الصفاقسي يعين لاحقا
المجموعة الثانية
السبت 19 فيفري 2022
في ملعب الشابة
هلال الشابة - الاتحاد المنستيري اسامة رزق الله
الأحد 20 فيفري 2022
في ملعب باجة
الأولمبي الباجي - الترجي الجرجيسي عامر شوشان
في ملعب أحمد خواجة المهدية
مستقبل الرجيش - النادي الافريقي امير العيادي
الأربعاء 2 مارس 2022
في ملعب حمام سوسة
النجم الساحلي - مستقبل سليمان يعين لاحقا
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