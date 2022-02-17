الرابطة المحترفة الاولى - تعيينات جكام مقابلات الجولة الثامنة

. ..

. .

في ما يلي تعيينات حكام مقابلات الجولة الثامنة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم في مرحلتها الأولى :التي ستنطلق جميعها على الساعة الثانية بعد الظهر :في ملعب 15 أكتوبر ببنزرتالنادي البنزرتي - اتحاد تطاوين هيثم القصعيفي ملعب حمام الأنفنادي حمام الأنف - اتحاد بنقردان امير الوصيففي ملعب حمادي العقربي برادسالترجي الرياضي - أمل حمام سوسة يعين لاحقافي ملعب المتلوينجم المتلوي - النادي الصفاقسي يعين لاحقافي ملعب الشابةهلال الشابة - الاتحاد المنستيري اسامة رزق اللهفي ملعب باجةالأولمبي الباجي - الترجي الجرجيسي عامر شوشانفي ملعب أحمد خواجة المهديةمستقبل الرجيش - النادي الافريقي امير العياديفي ملعب حمام سوسةالنجم الساحلي - مستقبل سليمان يعين لاحقا