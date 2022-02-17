الرابطة المحترفة الاولى - تعيينات جكام مقابلات الجولة الثامنة


Publié le Jeudi 17 Février 2022 - 17:10 قراءة: 0 د, 48 ث
      
في ما يلي تعيينات حكام مقابلات الجولة الثامنة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم في مرحلتها الأولى :التي ستنطلق جميعها على الساعة الثانية بعد الظهر :
 
...

المجموعة الأولى:
السبت 19 فيفري 2022
في ملعب 15 أكتوبر ببنزرت
..

النادي البنزرتي - اتحاد تطاوين هيثم القصعي
 
الأحد 20 فيفري 2022
في ملعب حمام الأنف
نادي حمام الأنف - اتحاد بنقردان امير الوصيف
 
الأربعاء 2 مارس 2022
في ملعب حمادي العقربي برادس
الترجي الرياضي - أمل حمام سوسة يعين لاحقا
 
الخميس 3 مارس 2022
في ملعب المتلوي
نجم المتلوي - النادي الصفاقسي يعين لاحقا
 
المجموعة الثانية
السبت 19 فيفري 2022
في ملعب الشابة
هلال الشابة - الاتحاد المنستيري اسامة رزق الله
 
الأحد 20 فيفري 2022
في ملعب باجة
الأولمبي الباجي - الترجي الجرجيسي عامر شوشان
 
في ملعب أحمد خواجة المهدية
مستقبل الرجيش - النادي الافريقي امير العيادي
 
الأربعاء 2 مارس 2022
في ملعب حمام سوسة
النجم الساحلي - مستقبل سليمان يعين لاحقا


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 241238



  1.88% (193771 participants des 16+)

En continu

Toutes les news

الخميس 17 فيفري 2022 | 16 رجب 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:30 18:04 15:36 12:40 07:06 05:39
Babnet
17°
 Babnet18° Babnet % 63 :الرطــوبة
تونــس Babnet12°
7.72 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الخميسالجمعةالسبتالأحدالاثنين
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
18°-1220°-1323°-1218°-1217°-11
  • Avoirs en devises
    23431,0

  • (17 fev)
  • Jours d'importation
    131
  •              1 € = 3,27800 DT        1$ =2,88057 DT
  • Solde Compte du Trésor   (17 fev)   825,98 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة


   