تصفيات كأس افريقيا للأمم للسيدات: المصرية شاهندة سعد المغربي حكمة لمقابلة تونس وغينيا الاستوائية

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عينت الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم الحكمة المصرية شاهندة سعد المغربي لادارة مباراة المنتخب التونسي ومنتخب غينيا الاستوائية لحساب ذهاب الدور الثاني لتصفيات كأس افريقيا للأمم للسيدات (المغرب 2022).وستساعد شاهندة سعد المغربي في قيادة المباراة مواطنتها يارا عاطف والجزائرية أسماء فريال وهاب في حين ستكون المغربية لمياء عثمان حكمة رابعة.وسيدور اللقاء في الملعب البلدي بسليمان انطلاقا من الساعة الثالثة بعد الظهر.