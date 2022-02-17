متابعة للوضع الوبائي بمختلف الولايات: الخميس 17 فيفري

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الكاف: تسجيل حالتي وفاة و84 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

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أعلنت الإدارة الجهوية للصحة بالكاف، اليوم الأربعاء، في آخر تحيين لتطور الوضع الوبائي المتصل بانتشار جارحة "كورونا"، عن تسجيل حالتي وفاة و84 إصابة جديدة بعدوى الفيروس، وذلك بعد صدور نتائج 178 تحليلا مخبريا لعينات رفعت بتاريخ 15 فيفري الجاري، اي بنسبة إيجابية فاقت ال47 بالمائةويرتفع، وفق التحيين الجديد، إجمالي الوفيات المسجلة في الجهة جراء الوباء إلى 24505 حالات مؤكدة تعافى منها 24043 شخصا، فيما انخفض عدد مرضى كوفيد 19 بالمستشفيات الى 24 مصابا منهم 05 مصابين يقيمون في اقسام الانعاش والعلاج المكثفكما عرف عدد الحالات النشيطة المسجلة بالجهة خلال ال05 أيام الأخيرة تراجعا ملحوظاً حيث بلغ عددهم اليوم 502 حالات وهو ما يبرز، وفق رئيس مصلحة الإعلام والبرامج الصحية بالإدارة الجهوية للصحة عبد الباقي الجمني تراجع الوباء في الجهة وبخاصة في الوسط المدرسي.