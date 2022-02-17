البنك التونسي للتضامن يركز أول موزع آلي للأوراق النقدية لفائدة حرفائه

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ركّز البنك التونسي للتضامن أوّل موزّع آلي للأوراق النقدية بالفرع المركزي للبنك كأداة جديدة لحرفائه للقيام بعمليات سحب مبالغ قروضهم وحسن التصرف فيها عن قرب.ويندرج هذا الاحداث في إطار تنفيذ استراتيجية البنك التونسي للتضامن المستقبلية وخصوصا في مجال الادماج المالي من خلال تنفيذ برنامج للموزّعات الآلية، وفق البنك.ويتضمن هذا البرنامج تركيز 30 موزع آلي للأوراق النقدية بكافة فروعه بجميع الولايات. وسيتم اعتماد عدة أصناف من البطاقات البنكية حسب نوعية الحرفاء واحتياجاتهم .واحدث البنك التونسي للتضامن سنة 1997، عمومي، وهو يختص في تمويل المشاريع الصغرى عن طريق التمويل المباشر او عن طريق جمعيات القروض الصغرى.