في ذكرى قيام اتحاد المغرب العربي، تونس تجدد تمسكها بالاتحاد كخيار استراتيجي

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بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثالثة والثلاثين (33) لإعلان قيام اتحاد المغرب العربي في 17 فيفري، أعربت تونس عن اعتزازها بهذا المكسب التاريخي، مذكرة بمواقفها الثابتة المتمسكة باتحاد المغرب العربي كخيار استراتيجي.وجددت تونس، في بيان صادر مساء اليوم الاربعاء عن وزارة الشؤون الخارجية، تأكيد "حرصها الراسخ على العمل مع كافة الدول المغاربية الشقيقة من أجل مزيد تمتين أواصر الأخوة والتعاون والشراكة في كافة المجالات، بما من شأنه إعطاء دفع جديد لمسيرة الاتحاد، وتوفير أسباب القوة والمناعة لمواجهة التحديات المتسارعة والمتنوّعة وكسب رهانات التنمية والتقدّم وتوطيد مقوّمات الأمن والاستقرار".ومن منطلق إيمانها الراسخ بوحدة المصير بين دول المنطقة، أكدت تونس، في نفس البيان، "على أهمية تظافر كل الجهود من أجل تجاوز كل الصعوبات، حتى يرتقي العمل المغاربي المشترك إلى أفضل المراتب ويحقق آمال وتطلعات الشعوب المغاربية نحو مزيد من المناعة والتكامل والإندماج".